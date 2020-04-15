УАЗ выпустит экономичную версию Патриота (подробности)

Ульяновский автозавод выпустит заводскую версию Патриота, оборудованную комплектом газобаллоного оборудования. Модель, известную своей прожорливостью, наконец, перевели на компримированный (сжатый) природный газ (он же — метан).

Двигатель ZMZ Pro на метане выдаёт 126 л.с. мощности и 196 Н·м момента, тогда как аналогичные характеристики на бензине — 150 л.с. и 235 Н·м.







Машина уже прошла процедуру обязательной сертификации, следовательно, в ближайшее время УАЗ раскроет подробности. Особый интерес вызывает место расположения газового баллона. При этом модель также сохранит штатный бензобак.

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