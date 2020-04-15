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Новости   15 апреля 2020   

УАЗ выпустит экономичную версию Патриота (подробности)

Ульяновский автозавод выпустит заводскую версию Патриота, оборудованную комплектом газобаллоного оборудования. Модель, известную своей прожорливостью, наконец, перевели на компримированный (сжатый) природный газ (он же — метан).

Двигатель ZMZ Pro на метане выдаёт 126 л.с. мощности и 196 Н·м момента, тогда как аналогичные характеристики на бензине — 150 л.с. и 235 Н·м.



Машина уже прошла процедуру обязательной сертификации, следовательно, в ближайшее время УАЗ раскроет подробности. Особый интерес вызывает место расположения газового баллона. При этом модель также сохранит штатный бензобак.

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