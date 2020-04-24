У нового Opel Mokka не будет полного привода

Производство кроссоверов Opel Mokka X остановилось около года назад, так что на время модель осталась без преемника. Но теперь немцы официально объявили, что разработка новой Мокки вышла на финишную прямую.

В основу кроссовера ляжет модульная платформа CMP концерна PSA. Это значит, что полного привода точно не будет: эта архитектура не предусматривает трансмиссию 4х4.

Соответственно, ближайшим родственником этого Опеля будет Peugeot 2008. Хотя по стилю следующая Мокка должна быть похожа не на Пежо, а на концепт GT X Experimental двухлетней давности (на фото).







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