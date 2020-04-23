Новый кроссовер Toyota: он маленький (и, похоже, недорогой)

Toyota представила кроссовер Yaris Cross. Притом, вопреки названию, новинка — не просто кросс-версия Яриса, а действительно новая модель, у которой нет ни одной кузовной детали от родственного хэтчбека.

По габаритам (длина — 4180 мм) японский паркетник больше всего напоминает Nissan Juke.

Интерьер — тоже свой собственный, хотя архитектура салона напоминает внутреннее убранство Яриса. (К слову, собирать обе модели будут на одном заводе во Франции.)

Пока представлена только гибридная версия из 3-цилиндрового атмосферника 1.5 (91 л.с.), электродвигателя отдачей 80 л.с. и электромеханического вариатора.







Совокупная мощность силовой установки — 116 л.с., но за доплату можно заказать отдельный электромотор (5,3 л.с. и 52 Нм), который будет приводить задние колёса.

Продажи намечены только на 2021 года, поэтому цены пока не раскрыты. Хотя логично предположить, что Toyota Yaris Cross будет стоить дешевле, чем более крупный C-HR.

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