Новый Audi Q3. Как VW Tiguan, только лучше

Брифинг перед тест-драйвом нового Audi Q3 в Неаполе получился многообещающим. Из отведённых на него тридцати минут пять ушло на рассказ о внешности, ещё пять – на описание технической части, а оставшееся время полностью посвятили электронным системам, вариантам настроек и размерам мониторов.

С другой стороны, а какой ещё может быть современная автомобильная презентация? Ведь машины сегодня создают для поколения владельцев айфонов, и надо сказать Audi с этим неплохо справляется. У кого, скажите, самые быстрые CAN-шины, самые толковые дисплеи, самый богатый набор ассистентов и всего того, чем можно нафаршировать машину? Даже форсунки омывателя лобового стекла одновременно струйные и веерные. Плюс отточенное шасси. К счастью, теперь это MQB, а о ней, и правда, особо говорить нечего – всё уже давно сказано.

Безусловно, одна сильных сторона кроссовера – его внешность. И речь не только о дизайне. Чем хороша практически любая модель Audi, так это качественной проработкой деталей. Любая поверхность, любой стык наружных панелей, любая мелочь – на поверку вовсе не мелочь, а тщательно продуманный штрих. Посмотрите на атлетические колёсные арки, подчёркнутые выступающими наружу и вверх крыльями, или на восьмигранную радиаторную решётку. К слову, рельефная боковина только кажется таковой, на самом деле она почти плоская. А передняя часть, наоборот, суперрельефная, да ещё и с разными в зависимости от версии бамперами. Благодаря более вертикальному лобовому стеклу и покатой задней части снаружи машина выглядит как напружинившийся барашек перед решительным броском. Но главное – в профиль Q3 стал идеально пропорционален, от пресловутой кургузости предшественника не осталось и следа. Даже фар на Q3 три вида, и все светодиодные. В стандарте диоды светят просто вместе, в качестве опций предлагаются адаптивный дальний свет и функция освещения поворотов. В топовой версии оптики, матричных светодиодных Matrix LED, луч ближнего света сформирован светодиодами особого типа, а десять дополнительных формируют луч дальнего света. К тому же, как только фронтальная камера распознаёт движение навстречу, луч корректируется, вырезая зону тени, в которой оказываются глаза водителя встречного автомобиля. При этом остальное пространство дороги освещается в обычном режиме.

На втором ряду подушки регулируются по расстоянию

до передних кресел (вперёд-назад), а спинки — по наклону. В сложенном виде

второй ряд образует ровную погрузочную площадку

Главная забава водителя Audi Q3 — манипулирование дисплеями,

а точнее их изображениями. И центральный, и водительский предлагают

на выбор несколько проекций карт, приборов и мультимедиа

Первое, на что обращаешь внимание в салоне – огромные дисплеи приборного щитка и центральной консоли и качество их интеграции в автомобиль. Никаких торчащих краёв и несуразного пластика, всё очень капитально собрано и хорошо работает. Любое прикосновение дублируется чётким щелчком. Под центральным дисплеем расположен климатический блок от обычной Audi A3, а ещё ниже – пустоватая панелька, на которой ютятся кнопка запуска и регулятор громкости аудиосистемы. Признаться, и то и другое глаза ищут совсем в других местах. Кажется, что здесь должно было находиться что-то более внушительное, но в последний момент создатели передумали и не стали использовать это пространство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Audi Q3 – компактный кроссовер с несущим кузовом, поперечно расположенным двигателем и постоянным приводом на передние колёса. Построен на единой платформе Volkswagen MQB. В силовом каркасе кузова 26 % деталей изготовлено методом горячего формования, что придаёт кузову высокую жёсткость на кручение. Подвеска полностью независимая. В России автомобиль доступен только с бензиновыми моторами в двух версиях – 2.0 л и полный привод Quattro и 1.4 л с передним приводом.

Ещё одна странная особенность — внутренние дверные ручки необычно загнуты вниз, соответственно, и хватать их нужно тоже снизу. Дизайнеры говорят, что так удобнее и можно открывать левую дверь правой рукой. Возможно, так оно и есть, но я бы перевернул их обратно – и привычнее, и не вводит в ступор пассажиров. Сами двери закрываются туже обычного – ради тишины в салоне здесь установлены максимально упругие уплотнения.

Передние сиденья демонстрируют образцовую немецкую посадку – водитель жёстко зафиксирован боковой поддержкой и может двигать кресло вперёд-назад и вверх-вниз в большом диапазоне. А вот трём пассажирам сзади довольно тесно, тем более что среднему приходится сидеть верхом на подлокотнике (благо его обратная сторона мягкая), хотя в длину места для ног предостаточно. К тому же сиденья складываются по частям и регулируются как по положению подушки, так и по наклону спинки. Багажник объёмом 530 литров интересен тремя положениями съёмного полика, а сложив второй ряд, вы получаете почти 1,5 кубометра грузового пространства.







Изменение пропорций нового Audi Q3 особенно заметно сзади.

Исчезла былая кургузость, колёсные арки подчёркнуты изогнутой

линией ниже окон — машина обрела зрительную

целостность и законченность

Но главное, безусловно, моторы. Именно ради них мы отправились на Q3 в окрестности вулкана Везувий. Их два – старый знакомый 1.4 TFSI (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатым роботом и 2.0 (180 л.с.) с роботом на 7 передач. К моторам жёстко привязаны трансмиссии – полноприводная Quattro к большому и передний привод к тому, что поменьше. Ездить по узким итальянским серпантинам нам пришлось под проливным дождём с низкой облачностью и почти нулевой видимостью. Audi Q3 – не самолёт, и при всей своей электронике летать по приборам пока не умеет. Зато появилась возможность оценить работу навигатора – точность его подсказок и наглядность карт. Выводить карты можно несколькими способами – на центральном дисплее вместе с прочей информацией или отдельно на приборной доске во всю её ширину. В целом даже в горах всё работает отлично – траектория предстоящего поворота и расстояние до него появляются заранее.

Хорошо, что разработчики нового Q3 отказались от системы старт-стоп. Толку от неё ноль, а постоянные запуски с глушениями многих раздражают. Робот, кажется, стал работать чётче и спотыкается теперь только в совсем уж неоднозначных ситуациях – например, если нажать газ и сразу же его отпустить. Хотя в ускорениях при обгонах он по-прежнему путает передачи и разнообразит впечатления от вождения непостоянством – то при газе в пол держит третью, то вдруг при рядовом ускорении добавит вторую. Надо отдать должное, происходит всё это предельно плавно – заметны только изменения звука мотора да прыжки стрелки тахометра. Вероятно, такой выбор режимов продиктован заботой о снижении вредных выбросов. Мотора в 150 л.с. хватает почти везде, даже на подъёмах серпантина, но педаль газа надо прожимать основательно. Кстати, на спусках мы проверили, как новый Q3 тормозит мотором. Рядовому водителю в пробках большого города это вроде бы ни к чему, но в дальних поездках может пригодиться. Ну и заодно такое упражнение показывает насколько тонко настроена коробка. Работа подрулевыми лепестками уверенно скидывает передачи вниз вплоть до второй – торможение плотное и на затяжном горном спуске перегрева рабочих тормозов опасаться не стоит. Опять же, до 30 км/ч можно пользоваться системой помощи водителю на спуске, правда, на склонах крутизной более 6 % она будет задействовать тормоза, а значит, в затяжном режиме ей лучше не злоупотреблять.

Работа подвески платформы MQB очень напоминает VW Tiguan. Разве что она чуть более плавно ведёт себя на крупных неровностях. Кнопка настроек Dynamic Drive меняет жёсткость амортизаторов, но все режимы, кроме самого мягкого, вызывают некомфортные вздрагивания на трещинах и стыках асфальта. При этом звукоизоляция на высоте – ни самих шин, ни ударов колёс о выбоины не слышно. Собственно, ветра на высоких скоростях тоже не слышно – аэродинамика нового кузова отменная. А вот ассистент удержания в полосе движения немного удивляет. То есть он, конечно, работает, но как-то резко и на настоящий автопилот совсем не похож – только поправляет грубое пересечение линий разметки, а за мелкими девиациями внутри ряда не следит. Это особенно странно на фоне некоторых корейских брендов, предлагающих практически автоматическое ведение под тем же скромным наименованием «ассистент». На парковке работает другой ассистент и делает это почти идеально. За манёврами можно наблюдать через камеру – цветную, с высоким разрешением и динамической разметкой. А радар системы Audi pre sense front в переднем бампере не только видит автомобили, пешеходов и велосипедистов, но даже способен затормозить перед препятствием, если вы этого по какой-то причине не сделали.

Понятно, что моноприводные версии не слишком подходят для бездорожья. Но на неровностях и обочинах горных дорог им помогает дорожный просвет в 180 мм и внедорожный режим «off-road» в меню Audi drive select. Умеет он, правда, не так уж много – ограничивает систему ESP (после чего колёса могут основательно буксовать), сглаживает работу педали акселератора, переключает передачу на одну вверх и, если включён ручной режим в коробке, сохраняет выбранную передачу вне зависимости от оборотов. Впрочем, этого хватает, для того чтобы проползти по скользкому грунту, не цепляя брюхом неровности рельефа, и выехать на твёрдую землю.

Таким образом, если суммировать все ощущения от нового Audi Q3, приходишь к довольно неожиданному выводу: кроссовер, который многие почему-то считали девчачьим, перерос свою нишу. Он слишком серьёзен для исключительно женской аудитории и умеет значительно больше, чем требуется уютной мимишной машинке для поездок в спа-салон. Он отлично настроен для активной езды, способен преодолевать несложные участки бездорожья и, главное (помимо той самой странной панельки с кнопкой запуска мотора), в нём нет ни одной случайной детали. Всё выверено и отточено до фольксвагеновского стандарта, и даже сверх того – до следующей ступени под названием Audi. И всё бы хорошо, если бы не цена на этот высокотехнологичный продукт. Впрочем, наверное, модное совершенство и не может стоить дёшево.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AUDI Q3 35 TFSI Длина/ширина/высота: 4484/1849/1585 мм

Колёсная база: 2680 мм

Колея пер./зад.: 1584/1576 мм

Дорожный просвет: 180 мм

Объём багажника: 530/1525 л

Снаряжённая масса: 1495 кг

Полная масса: 2070 кг

Трансмиссия: Робот, 6 ступеней

Тип привода: Передний

Тип двигателя: Бензиновый R4 турбо

Объём двигателя: 1395 см3

Мощность: 150 л.с.

Крут. момент: 250 Нм (1500–2500 об/мин)

Передняя подвеска: Макферсон

Задняя подвеска: Многорычажная

Тормоза, пер./зад: Дисковые/дисковые

Шины: 215/65 R17

Разгон до 100 км/ч: 9,2 сек.

Максимальная скорость: 207 км/ч

Цена: от 2 370 000 рублей

Текст Евгений Хапов

Фотографии Компании-производителя