Стрелка в колесе. Обзор автомобильных хронографов

Женщины уверены, что туфли должны сочетаться с сумочкой. Мужчины считают, что часы должны соответствовать автомобилю. Особый шик — если хронометр будет той же марки, что и машина. Мы подобрали несколько новинок на любой вкус

1. BREITLING PREMIER BENTLEY CONTENARY

Сотрудничество Breitling и Bentley обусловлено не только тем, что оба бренда начинаются на одну букву. И часовая, и автомобильная компании работают в сегменте ультра-премиум, так что эта коллаборация более чем логична. Breitling Premier Bentley Contenary выполнены из 18-каратного красного золота (выпущено всего 200 экземпляров) или из нержавеющей стали (1 000 штук). Изящный деревянный циферблат дополнен двумя малыми циферблатами, а через прозрачную заднюю крышку с эмблемой Bentley хорошо виден механизм. Ремешок может быть как из коричневой кожи, так и из стали. Это настоящая роскошь, которую оценят эстеты.

2. SKODA RS

Стильный и недорогой хронограф в стальном корпусе, оснащенный японским механизмом Citizen Miyota. Имеется функция отображения времени в 24-часовом формате. Корпус водонепроницаемый — до 10 атм., так что мочить можно смело. Ремешок — из чёрной перфорированной кожи. Словом, простенько и со вкусом.

3. AUDI







Поклонники Audi ценят марку за сдержанную лаконичность. Новый хронограф получился именно таким. Элегантный чёрный циферблат с изображением логотипа Audi и флуоресцентными стрелками, стальной корпус и ремешок из итальянской телячьей кожи. Механизм японский. Имеются два таймера, секундомер и даже функция распознания речи. Стильный аксессуар для уверенных в себе мужчин.

4. JAGUAR HERITAGE

Владельцы автомобилей Jaguar — люди, уделяющие большое внимание стилю во всех его проявлениях, так что угодить им весьма непросто. Но, кажется, в случае с этими часами получилось. Хронограф из полированной стали отсылает нас к ранним моделям легендарной британской марки. Дополнительные циферблаты напоминают оригинальные приборные панели, а ремешок похож на винтажные фиксаторы крышки капота. Рассматривать эти часы — сплошное удовольствие.

5. PORSCHE CHRONO 911

Как нетрудно догадаться по названию, этот хронограф создан для любителей скорости. Дизайн выполнен в стиле нового Porsche 911. В корпусе из нержавеющей стали спрятан швейцарский механизм с 13-ю камнями. На циферблате гордо красуется герб Porsche. Сапфировое стекло имеет антибликовое покрытие, а чёрный каучуковый ремешок украшен рисунком протектора шин. Модель доступна и в варианте унисекс.