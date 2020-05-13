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Новости   13 мая 2020   

Hyundai научит нас играть в футбол

Hyundai Motor и английский футбольный клуб «Челси» запустили серию  видеотренировок для всех желающих практиковать футбольные навыки, оставаясь дома. Каждое воскресенье, с 10 мая по 14 июня, на YouTube-канале Hyundai Russia и на официальных страницах Hyundai в соцсетях будет появляться новая тренировка.

Каждое занятие будет посвящено отработке конкретного футбольного навыка. В рамках серии разбираются дриблинг, передачи, развороты, владение мячом, приём мяча и финты. Занятия ведут тренеры «Челси». Они показывают различные упражнения, которые можно выполнять дома, используя подручные предметы. В качестве иллюстрации практического применения навыков в видеотренировки включены фрагменты матчей клуба и небольшие видео, записанные игроками мужской и женской команд ФК «Челси».

 



10 мая прошла первая тренировка, посвященная отработке дриблинга – навыка ведения мяча как можно ближе к ноге с обводкой игроков соперника. Специально для неё полузащитник Кристиан Пулишич записал видеообращение, в котором рассказал, что дриблинг является одним из ключевых приёмов в футболе и каждый может его развить, следуя советам тренеров и выполняя предложенные упражнения, а нападающий клуба Миши Батшуайи продемонстрировал креативное исполнение дриблинга во дворе своего дома.

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