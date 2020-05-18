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Новости   18 мая 2020   

Страховщики: во время самоизоляции реже угоняют автомобили

По данным аналитиков компании «АльфаСтрахование», в период самоизоляции угонять автомобили в России стали реже: число заявленных случаев угонов в апреле по сравнению с мартом снизилось на 53%.

Лидером по количеству поступивших в компанию заявлений об угонах в апреле стал Санкт-Петербург, на его долю пришлось 58% заявлений. На втором месте оказалась Москва: в столице произошло вдвое меньше случаев.

Самыми популярными у угонщиков автомобилями в апреле были Toyota Camry и Kia Rio. Также в пятерку наиболее угоняемых транспортных средств вошли Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.



«На фоне действующего режима самоизоляции населения в условиях пандемии мы отмечаем значительное снижение количества угонов автомобилей по всей стране. Для этого есть несколько причин. Прежде всего, люди стали меньше выезжать, многие уехали за город, и машин на дорогах в целом стало меньше. Кроме того, в крупных городах введен режим электронных пропусков, из-за чего контроль со стороны ДПС стал строже и участились проверки документов», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат. – Тем не менее, угонщики никуда не делись, поэтому мы рекомендуем автомобилистам сохранять бдительность и защищать свои транспортные средства».


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