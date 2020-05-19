Audi SQ8. Убийца спорткаров?

Audi привезла в Россию Audi SQ8. Спортивное купе с возможностями внедорожника и двигателем V8 TDI с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 422 л. с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 с., а это значит, что некоторые спорткары будут вынуждены подвинуться.

Внешность моделей S, всегда отличается от стандартных, в данном случае, от парадигмы отходить не стали. Решётка Singleframe разделена сдвоенными планками и окружена большой рамкой с серебристым матовым покрытием. Аналогичную отделку получили накладки на передние и задние пороги с подсветкой и алюминиевыми вставками. Воздухозаборники с четко прорисованными контурами и специальные насадки выхлопных труб в стиле S делают образ купе-кроссовера еще более агрессивным. Колесные арки вмещают стандартные 21-дюймовые колесные диски, в качестве опции доступны диски диаметром 22 дюйма.

Как и у других моделей линейки S, интерьер спортивного купе-кроссовера выдержан в темных цветах. В стандартную комплектацию включены спортивные сиденья с тиснением S на спинках и с контрастной строчкой. В качестве опции предлагаются спортивные сиденья S plus с встроенными подголовниками и широкими валиками боковой поддержки, которые могут быть дополнительно оснащены функциями вентиляции и массажа.

Благодаря трехметровой колесной базе Audi SQ8 — автомобиль практичный: трёхместный ряд задних сидений регулируется в продольном направлении, а объём багажного отделения со сложенными спинками сидений составляет 1755 литров, в обычной конфигурации — 605 литров.







Audi SQ8 оснащается дизельным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 422 л. с. и обеспечивает крутящий момент 900 Нм в диапазоне 1000–3250 об/мин. Динамика купе-кроссовера сравнима с показателями спортивного автомобиля: 4.0 TDI разгоняет Audi SQ8 до 100 км/ч за 4,8 секунды; максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Купе-кроссовер оснащается восьмиступенчатой коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. В стандартную комплектацию также входят система Audi drive select и адаптивная спортивная пневматическая подвеска.

Дополнительную динамику, тягу и устойчивость создают передовые технологии, предлагаемые в качестве опции. Одна из них – спортивный дифференциал. При выполнении автомобилем поворота на высокой скорости, спортивный дифференциал активно перераспределяет крутящий момент между задними колесами, сохраняя траекторию поворота без признаков сноса как при активном рулении, так и при ускорении на выходе из поворота. В качестве альтернативы входящему в стандартную комплектацию прогрессивному рулевому управлению предлагается система динамического рулевого управления всеми колесами. При движении с низкой скоростью она поворачивает задние колеса в направлении, противоположном направлению поворота передних колес, тем самым значительно улучшая маневренность. На скорости, превышающей 60 км/ч, задние колеса слегка поворачиваются в сторону поворота, что способствует более устойчивому положению автомобиля на дорожном покрытии. Еще одна высокотехнологичная составляющая — электромеханическая активная система стабилизации крена, благодаря которой управляемость нового Audi SQ8 становится более надежной.

В список стандартного оборудования Audi SQ8 входят:

Система Audi drive select;

Система рекуперации;

Бортовая электросеть 48-вольт;

Индикатор падения давления в шинах;

Зеркала заднего вида с покрытием aluminium и функцией автоматического затемнения;

Многофункциональный спортивный кожаный руль дизайна «3 спицы»;

Светодиодные фары с функцией автоматического управления дальним светом;

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира;

MMI navigation plus с MMI touch response;

Аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием;

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади;

Камера заднего вида;

Круиз-контроль с функцией ограничения скорости;

Электропривод крышки багажника и многое другое.

Audi SQ8 уже доступен для заказа по цене от 7 100 000 рублей.

А прочитать про стандартный Audi Q8 можно здесь, а лучше посмотреть видео.