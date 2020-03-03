Audi Q8. Мастерство художественного жужжания

Я остановился у парапета на Большом Каменном мосту, посмотрел на Кремль и, раскинув руки в стороны, начал тихо и заунывно скулить. Как собака, которая просится гулять. Нет, я пока ещё не превратился в сварливого подъездного старикашку, не вступил в секту Свидетелей Чебуришны и не взял многомиллионный кредит на покупку коврочесального комбайна. Просто внезапно меня охватила тоска по временам, когда в индустрии соревновались моторы, коробки и подвески, а не электрика и электроника. Хотя вам может показаться, что я слегка зажрался, ведь скулил я, выбравшись из-за руля едва ли не лучшей Audi за всю историю марки – роскошной Q8

Audi Q8 – запоздалый ответ Ингольштадта на купе-кроссоверы BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, которые в последние годы успешно собирают кассу в Европе и России. Вероятно поэтому к её выходу в компании готовились основательно — чтобы не было стыдно ни перед покупателями, ни перед конкурентами.

Понятно, что с матчастью у Audi проблем не возникло, ведь платформа MLBevo лежит под боком и успешно используется как на роскошном Bentley Bentayga, так и на не менее роскошном, но куда более спортивном Lamborghini Urus. Собственно, по этим двум направлениям и развивали проект маркетологи марки: автомобиль должен быть премиальным, но при этом не превращаться в диван на колёсах. Наши немецкие партнёры называют Q8 полноразмерным кроссовером, и в этом они абсолютно правы, ведь длина автомобиля больше пяти метров, а внутри его базы запросто помещается какая-нибудь фигня типа Daewoo Matiz.

Учитывая размеры, Audi Q8 вступила в борьбу не только с прямыми конкурентами, но и со своим же ближайшим родственником Audi A8, чему в компании вроде как и рады. У многих производителей уже давно зреет идея вытащить больших богатых дядек из седанов, дизайнерский потенциал которых, если честно, почти исчерпан. А вот купе-кроссоверы в моде, и, судя по тому, что они предлагаются теперь даже в бюджетном сегменте, тема эта более чем актуальная. В Баварии, в самом центре которой, как известно, и находится Ингольштадт, настолько уверены в будущем этого форм-фактора, что изобрели отдельный дизайнерский стиль для всех SUV бренда. Его обкатка как раз и прошла на концептах и производственной версии Q8. Придумавший этот стиль шеф-дизайнер Марк Лихте хотел, чтобы Q8 формой кузова напоминала легендарный Audi Quattro, громивший соперников на раллийных трассах в 1980-х. Именно чёткие рубленые линии классического автомобиля и стали для него точкой отсчёта. Вписалась в концепцию и огромная решётка радиатора, сделавшая машину, похожей на кита в момент поедания планктона. На фоне традиционных ноздрей BMW такое решение может выглядеть намёком на то, кто тут корм.

Но дело не только в изысканных линиях из прошлого марки, а ещё и в светотехнике. Дизайнеры и маркетологи давно поняли, что даже простой указатель поворота может стать визитной карточкой не только модели, но и всего бренда. На Audi Q8 реализована идея, которая уже не раз появлялась на автомобилях VAG, но сейчас достигла апогея: фары, импульсные поворотники и длинная полоса заднего габарита образуют единую световую подпись, по которой автомобиль безошибочно узнаётся в потоке. При открытии замков всё это богатство начинает моргать и переливаться к радости владельца, которому, по замыслу создателей, такая светомузыка должна греть душу, выделяя его из серой однообразной массы.

В общем, с внешностью понятно – получилось очень эффектно. Но всё-таки что заставило меня выть на мосту? Электричество и бездушная электроника, товарищи. Уже первое касание дверной ручки вводит в ступор, потому что на ней благодаря электроприводу нет никакого усилия, а за плотное закрытие двери, само собой, отвечает доводчик. В результате, нам, людям с избыточным тестостероном, нужно какое-то время, чтобы научиться дозировать усилие, открывая и закрывая двери с нежностью кошки.

Пока зажигание не включено, передняя панель напоминает рояль с закрытой крышкой – просто чёрная глянцевая поверхность. Но стоит нажать кнопку запуска, как начинается очередное светопреставление. В салоне Q8 максимальных комплектаций нет ни одного аналогового прибора или механической крутилки (хотя нет, минуточку, громкость аудиосистемы всё-таки регулируется реостатом). Так вот, из тьмы глянца появляются три основных экрана: уже традиционная комбинация приборов, экран, отвечающий за систему климат-контроля, и дисплей мультимедиа.

Одновременно с этим на торпедо, у самых передних стоек, поднимаются твитеры дорогущей аудиосистемы Bang & Olufsen, которые тоже снабжены электроприводом. Даже понимая, что это не такое уж революционное решение, ты всё равно смотришь на него, как неандерталец на молнию. В сиденьях – несколько видов массажа и десяток регулировок. Фоновая подсветка салона может менять интенсивность и окраску, неизменно подсвечивая шильдик quattro на приборной панели. Всё, чего бы не коснулась рука – сенсорное. Устанавливать температуру в салоне нужно, двигая виртуальные дискретные полозки, название радиостанции можно написать пальцем на одном из экранов, а, потыкав в основной монитор, вызвать функцию 3D-обзора вокруг автомобиля и ещё минут двадцать наслаждаться видами. Здесь такое количество электромоторов, что начинаешь чувствовать себя сумасшедшим профессором, проводящим эксперимент по созданию адской установки для уничтожения человечества. Вероятно, мои рассуждения всё больше напоминают вам эмоции столетнего, вечно ворчащего у подъезда деда, для которого технический прогресс – бесовщина и предвестник конца времён, поэтому, пожалуй, стоит немного отвлечься.

Вы же помните, что Audi Q8 задумывалась как некая альтернатива вечно чёрной А8? И если преимущество формы кузова не так уж однозначно, то комфорт на заднем ряду недвусмысленно намекает, что внутренняя конкуренция будет серьёзной. Огромная колёсная база, большое расстояние между сиденьями и достаточно высокая для купе-кроссовера крыша создают очень комфортное пространство для эксцентричного богача. В дорогих комплектациях здесь доступны двухзонный климат-контроль с сенсорным экраном (да, опять!) и такой важный атрибут миллионермобиля, как задние шторки, снабжённые электроприводом (да, опять!). Причём здесь есть одна интересная деталь: на каждой двери сзади – по две клавиши стеклоподъёмников. Сделано это, для того чтобы со своего места управлять и обеими шторками, и окном, что очень удобно, когда возникает необходимость обеспечить полную приватность главного пассажира. А то вдруг папарацци набегут.

Но и это ещё не всё, что жужжит и шевелится в Audi Q8! Нажатие кнопки открытия багажника пробуждает электропривод не только самой двери, но и шторки, прикрывающей содержимое отсека. То есть, пока дверь открывается, шторка медленно уезжает вверх. Нокаут! Наверняка сейчас кто-то, как и я, брюзжит, рассуждая о том, что будет, когда все эти волшебные штуковины начнут ломаться. Конечно, когда-нибудь начнут! Только будет это очень нескоро, уж поверьте.

Как известно, все Audi отличаются плавностью хода и хорошей управляемостью, и первый купе-кроссовер марки не стал исключением. Его комфорт – породистый, слегка убаюкивающий и какой-то домашний, особенно на фоне большого количества электроники, а управляемость, наоборот, отточенная, острая. Если захочется порезвиться, автомобиль это позволит, перенастроив программу управления на нужный лад, а когда веселиться в поворотах надоест, он с удовольствием вернётся в режим тёплого одеяла.

Бездорожье… Ну, во-первых, затащить в грязь 6 500 000 рублей можно только в двух случаях: когда это далеко не последние деньги и когда это вопрос жизни и смерти. Для обоих случаев есть внедорожный режим, при котором клиренс увеличивается со стандартных 220 мм до 254, а вся электроника приходит в боевую готовность. На скромные подвиги Q8 способна, но во внедорожных рейдах участвовать, скорее всего, не сможет. Хотя бы потому что в стандарте автомобиль обут в скоростные низкопрофильные шины…

Я стою на мосту и продолжаю выть. Из оцепенения меня выводит сообщение, пришедшее на часы, на которое я с них же и отвечаю. Вокруг меня бурлит и движется огромный город. Ещё немного – и мы доживём до середины XXI века. Так, может, хватит ныть, сжимая в руках смартфоны и проводя всё свободное время в интернете? Только что за тобой мягко закрылась дверь одного из лучших автомобилей современности, и ты чем-то не доволен?! Успокойся и закажи через Delivery Club суши, ретроградная морда.

Технические характеристики Audi Q8 45 TDI quattro tiptronic







Длина/ширина/высота 4986/1995/1705 мм

Колея пер./задн. 1679/1691 мм

Колёсная база 2 995 мм

Дорожный просвет 220–254 мм

Объём багажника 605/1775 л

Снаряжённая масса 2 140 кг

Полная масса 2 800 кг

Трансмиссия Автомат 8 диапазонов

Тип привода Постоянный полный

Тип двигателя Дизель V6

Объём двигателя 2 967 см3

Мощность 249 л.с.

Крут. момент 600 Нм@1500–2750 об/мин

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Независимая

Тормоза, пер./задн. Дисковые/дисковые

Размерность шин 285 40 R22

Максимальная скорость 225 км/ч

Разгон до 100 км/ч 7 сек.

Цена от 5 060 000 рублей

Текст: Максим Ракитин