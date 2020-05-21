Обновлённый Renault Kaptur. Всё о нём

Новый Renault Kaptur адресован прежде всего жителям городов, для которых дизайн, возможности персонализации и современные технологии так же важны, как надежность и уверенность на самых разных типах покрытия. Специалисты Renault Россия учли все пожелания владельцев автомобилей первого поколения: в результате Renault Kaptur сделал шаг вперед во всём, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности в условиях российской эксплуатации.

Снаружи модернизированный Renault Kaptur отличает новая решётка радиатора, светодиодные фары (в зависимости от версии) и новые варианты окраски, которые включают в себя ярко-синий цвет Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши, а также лекосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.

Сохранив свой стиль, Renault Kaptur получил полностью изменённый интерьер с новыми материалами отделки и усовершенствованной эргономикой. Так, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева сидений расположены на центральной консоли. Фоновая подсветка салона с 8 цветами на выбор создает уютную атмосферу под любое настроение.

Помимо этого, Renault Kaptur теперь оснащается:







Мультимедийной системой EASY LINK c 8-дюймовым сенсорным экраном, голосовым управлением и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто

Аудиосистемой премиум-класса Bose®

Системой камер кругового обзора и функцией контроля «слепых» зон

Вслед за купе-кроссовером Renault Arkana новый Renault Kaptur стал второй моделью Альянса, построенной на модульной SUV-платформе следующего поколения. Наряду с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) доступен турбомотор TCe 150 мощностью 150 л.с., автоматическая трансмиссия CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальная система полного привода, а новые настройки шасси и рулевого управления с электромеханическим усилителем призваны вывести на новый уровень удовольствие от вождения как в городе, так и за его пределами.

Новый Renault Kaptur идеально подходит для эксплуатации в России. Благодаря большому дорожному просвету и отличной геометрической проходимости, энергоемкой подвеске и интеллектуальной системе полного привода кроссовер отлично подготовлен к любым дорожным ситуациям. А такие опции, как система дистанционного запуска Renault Start, обогрев лобового стекла и сидений второго ряда, делают эксплуатацию Renault Kaptur комфортной в любую погоду.

Цены на автомобили с двигателем 1.6 л (114 л.с.), передним приводом и механической коробкой передач стартуют с 1 020 000 рублей.

В рамках эксклюзивного предложения для первых покупателей Renault Россия открывает заказы на лимитированную серию Edition One с двигателем TCe 150 и трансмиссией CVT X-Tronic. В этой версии по специальной цене — 1 440 000 рублей за 4х2 и 1 515 000 рублей за 4×4 — представлены все возможное оборудование, которое доступно на автомобиле, а также персонализация интерьера Blue pack и пакет аксессуаров «Edition One».