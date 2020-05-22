Jaguar научит всех рисовать автомобили

Jaguar дарит возможность погрузиться в мир автомобильного дизайна с помощью серии фильмов, представляющих собой мастер-классы, способные вдохновить на творчество и совершенствование собственных навыков прямо у себя дома. Состоящий из четырех частей сериал демонстрирует процесс разработки дизайна полностью электрического кроссовера Jaguar I-PACE, начиная с самой первой стадии, и сопровождается комментариями и советами от экспертов.

Как и в настоящей дизайн-студии, процесс начинается с эскизов. Главный креативный дизайнер Доминик Наджафи при помощи простого карандаша и листа бумаги демонстрирует, как создавались скетчи I-PACE, и передает эстафету главному дизайнеру по экстерьеру Мэттью Бивену, который при помощи программы Photoshop превращает демонстрирующие первоначальную идею наброски в профессиональное цифровое изображение.

Третий фильм знакомит зрителя со старшим моделистом макетов Крисом Шолзом в процессе создания варианта внешнего дизайна. Крис превращает двухмерный цифровой рендер в трехмерные, объемные поверхности при помощи программного пакета Autodesk Alias. И, наконец, специалист по компьютерной графике Эллиот Бретт из команды визуализации дизайна буквально «оживляет» I-PACE, в подробностях показывая процесс от раскадровки до готовой анимации.

Первые три фильма уже доступны по ссылкам:

Jaguar Design Masterclass | EP 1: Sketching the All-Electric I-PACE: https://www.youtube.com/watch?v=Hx9dDNlitpQ&feature=youtu.be







Jaguar Design Masterclass | EP 2: Rendering the All-Electric I-PACE: https://www.youtube.com/watch?v=GdEAkAtVV_A&t=

Jaguar Design Masterclass | EP 3: Taking I-PACE from 2D to 3D: https://www.youtube.com/watch?v=JdVU7aUYUKs&t=

Четвертая, завершающая цикл, часть будет доступна для просмотра на следующей неделе.