Александр Долгих. Про выбор машины и цифры

Вчера я проехал 938 км за 13 часов и 12 минут. Это означает, что моя средняя скорость составляла примерно 71 км/ч. Что бы вы там не думали, это довольно высокая скорость. К примеру, именно такую на подлёте к земле развивает человек, выпавший с седьмого этажа. Но однажды я проехал это же расстояние за 8 часов. То есть моя средняя скорость равнялась 117 км/ч. И это чертовски быстро, потому что мы говорим о средней скорости, а не о максимальной. А ровно год назад я потратил на эту дорогу 14 часов, но это тоже было быстро, потому что ехал я на тридцатилетней машине мощностью 59 л.с…

Ладно, допустим со скоростью понятно, она зависит от многих факторов: пробок, ремонтов дороги, количества идиотов на пути, времени суток, погоды, наличия камер. Но как насчёт более определённых вещей? Таких, например, как технические характеристики автомобиля. Спрошу ещё конкретнее. Мотор 2.5 л, мощность – 194 л.с., крутящий момент – 257 Нм, 5 мест, 5 дверей, средний расход – 7,2 л, объём багажника – 442 л, дорожный просвет – 200 мм, 4 ведущих колеса. Что скажете? Хорошая машина? Вот и я не знаю… Или другой пример. По паспортным данным автомобиль имеет средний расход топлива по трассе – 6,6 л/100 км. Я поставил эксперимент: ехал по всем правилам и получил 6,4 л. В другой раз я ехал, как большинство водителей, и получил на бортовом компьютере 8,0. Когда эксперимент был закончен, и я погнал, не обращая внимания на расход, он поднялся до 9,2 л. О чём это говорит? С одной стороны, о том, что паспортные данные не врут и, если ехать аккуратно, можно уложиться в заявленный расход. С другой, что цифры часто далеки от реальности и полагаться на них нельзя. Проще говоря, если опираться на все эти примеры, можно прийти к выводу, что цифры не имеют того значения, которое мы им придаём при выборе автомобиля.







В реальной жизни мощность, разгон до сотни и максимальная скорость имеют мало отношения к тому, как быстро вы преодолеете 938 км. Возвращаясь к началу, повторю, что у первой машины мощность была 194 л.с., у второй – 140, а у третьей – 59. Первая мощнее последней почти в три с половиной раза, транспортный налог на неё в 12 раз больше, а разница во времени всего 48 минут. Вторая же, оказавшаяся самой быстрой, была при этом отнюдь не самой мощной. И это запутывает ситуацию, как стиральная машина наушники. Поэтому в своих тестах я почти не уделяю внимание цифрам. Не имеет значения, сколько миллиметров под картером, какой объём двигателя, давление турбины, колёсная база, объём багажника и время разгона до сотни. Важно другое – то, как производитель и вы сами распорядитесь тем, что у вас есть. Вот почему я когда-то так много и подробно писал про Acura RDX и так берёг буквы для Mitsubishi ASX. Вот почему Renault Duster – классная тачка, а Nissan Terrano – не очень… За 250 рублей вы можете купить «Биг Мак», картошку фри и колу, а можете взять первое, второе и компот в соседней столовой. Примерно то же самое и с машинами.