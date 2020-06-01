В Bentley сделали кровать и кресло (опять)

Мы могли этого не знать, но британская компания производит мебель уже семь лет. Сегодня Bentley показали свою новую коллекцию, которая, как и автомобили, описывается исключительно в превосходных степенях. Думается, о цене спрашивать не стоит.

Коллекция Newent, созданная архитектором и дизайнером Карло Коломбо и олицетворяющая итальянское мастерство — самое свежее пополнение серии эксклюзивной мебели Bentley Home. Интересно и то, что вся мебель для автомобильной компании изготавливается в Италии, где, как известно, количество мебельных мастеров, примерно равно количеству пицайолло.

Для соответствия стандартам отделки мебели Bentley Home крайне важна высококлассная ручная работа. Так, шпон выкладывается вручную и фиксируется при помощи горячего вакуумного пресса. Изогнутые формы создаются вручную высококвалифицированными мастерами специально для коллекции Newent. Диван сконструирован таким образом, что на нижней стороне рамы не видно ни разделений, ни стыков между деталями, изогнутыми в разных направлениях. Такой результат достигается благодаря технологии термоформования.

Bentley Home и Bentley Motors используют высокочастотные прессы для создания изогнутых деталей. Такая технология позволяет создавать гладкие и закругленные формы, которые успели завоевать статус культовых. Для прикрепления шпона к опоре также используется специальный пресс. Его применяют как в Bentley Home, так и в Bentley Motors. Также используется единая технология хранения шпона. Древесина складируется в помещениях с постоянной температурой, что помогает избежать изменений в структуре, которые могут произойти при контакте с различными веществами или при постоянной перемене климата от сухого к влажному.







Отделка мебели также может быть выполнена по индивидуальному заказу, с использованием различных высококачественных видов кожи и древесного шпона, отличающих легендарную британскую марку от других. Изделия могут быть полностью обиты кожей или тканью, либо облицованы шпоном.

Сырье, используемое при производстве мебели Bentley Home, отвечает самым высоким стандартам качества. На каждый небольшой предмет мебели (например, стул или кресло) используется один комплект шпона, что обеспечивает равномерную отделку, выполненную в едином цвете. Для производства каждого автомобиля Bentley также используется один комплект шпона. Для более крупных предметов мебели, таких как кровать или диван, необходимо большее количество шпоновых листов, в связи с чем используется несколько комплектов. Это требует от мастеров подбора наиболее похожих по текстуре образцов древесины шиповника из разных комплектов для получения однородного результата.