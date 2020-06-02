Lexus NX получил спецверсию

Lexus начинает продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision с эксклюзивными элементами стайлинга и расширенным набором опций.



Lexus NX 200 AWD в специальной серии Black Vision отличается особенными деталями, выделяющими автомобиль в потоке. Спереди автомобиль оснащён затемненной фирменной веретенообразной решеткой радиатора и оригинальной накладкой F-SPORT на бампере. Еще одна деталь — чёрные корпуса наружных зеркал заднего вида. Завершают новый стиль 18-дюймовые колеса с легкосплавными дисками, окрашенными в тёмно-бронзовый цвет.

Все автомобили эксклюзивной версии отмечены специальной эмблемой Black Vision. Дизайн интерьера кроссовера выполнен преимущественно в чёрном цвете с серебристыми вставками.







Специальная версия оснащена интеллектуальной системой доступа в салон, которая позволяет открывать и закрывать автомобиль без ключа — достаточно просто иметь его при себе. Запуск двигателя осуществляется нажатием кнопки Smart Entry & Push Start. Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти помогает загрузить вещи в багажный отсек, если обе руки заняты.

В NX Black Vision также установлена обновлённая версия мультимедийной системы с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Использовать смартфон за рулем автомобиля водитель специальной серии будет намного реже, так как основной его функционал теперь доступен на экране развлекательной системы.

Lexus NX Black Vision доступен по цене от 2 877 000 рублей.