Mercedes-Benz Unimog. Ходячий замок.

Если у вас ещё остались деньги и желание путешествовать с комфортом по самым диким уголкам планеты, значит именно для вас компания Bliss Mobil выпускает удивительные самоходные дома

Если на фотографиях вы видите Unimog, это вовсе не означает, что рассказ пойдёт именно о нём. Конечно, даже самый стандартный австрийский вездеход находится на самой вершине пищевой цепочки внедорожников. Ещё на конвейере он получает всё, что может понадобиться для преодоления любых преград. Созданный в недрах конструкторских бюро Вермахта, он предназначался для покорения просторов Сибири и Урала. Правда, в другом качестве и с другими целями, но, к счастью, этого ему делать не пришлось. Тем не менее, в мирное время с подобными задачами он справляется на отлично.

В основе машины мощная рама, к которой крепится уникальная двухрычажная подвеска, имеющая невероятную степень свободы (за это её очень любят и часто используют создатели триальных монстров). Её артикуляция искусственно ограничена стабилизаторами поперечной устойчивости, иначе Unimog стал бы слишком валким. Каждый неразрезной мост качается в поперечной плоскости на тяге Панара, а реактивные продольные усилия передаются всего одним, но очень мощным рычагом, внутри которого проходит карданный вал. Обе Т-образные конструкции из моста и рычага-трубы через шарнир упираются в массивную раздаточную коробку, корпус которой жёстко закреплён на раме и является силовым элементом, передающим реактивные усилия от мостов. Это и даёт мостам Unimog ту самую легендарную степень свободы и отличает их от традиционных многорычажных систем, где взаимные перемещения элементов подвески ограничивают друг друга, поскольку оси их вращения не совпадают.

Слишком сложно? Тогда, возможно, проще понять так: если машину вывесить на подъёмнике и удалить стабилизаторы, амортизаторы и пружины, подвеску Unimog можно будет скрещивать и крутить как угодно, на любые углы. Какую другую подвеску ни возьми, что на продольных «клюшках», как у Toyota Land Cruiser, что пятирычажную, как у Jeep и LADA 4×4, что даже трёхрычажную заднюю у Land Rover – их подвижность будет ограничена пределом взаимного перемещения многих элементов. Подвеска же Unimog вращается всего на двух рычагах – одном поперечном и одном продольном. Собственно, это всё, что следует про него знать, потому что остальные элементы можно встретить и на других автомобилях. Например, портальные мосты с бортовыми редукторами, дающие нереальный клиренс в 400 мм, блокировки дифференциалов или централизованное управление давлением в шинах. Но всё это вместе, да в стандартной комплектации, делает Unimog одним из сильнейших внедорожников мира, а может, и самым сильным. Пожалуй, единственный недостаток в его конструкции – большой вес.

Дизельный двигатель на представленном сегодня экземпляре создавался под стандарт «Евро 6», поэтому с левой стороны вместо второго топливного бака – огромный металлический ящик. Это нейтрализатор отработавших газов, работающий на мочевине и обязательный для дизелей «Евро 6». Мочевина заливается в бачок, расположенный тут же. В принципе, её можно купить на автозаправках, хотя в отдалённых уголках мира и некоторых российских регионах лучше, наверное, возить запасную канистру с собой. Это огорчает путешественников, потому что создаёт проблему живучести конструкции и забирает полезный вес и объём. Коробка передач роботизированная, причём «робот», как выяснилось, специально запрограммирован для езды по бездорожью. Таким образом, можно сказать, что выбор Unimog для шасси самоходного дома обусловлен его высокими потенциальными возможностями для поездок по любым поверхностям.

Контейнер для всего

Жилой модуль от Bliss Mobil установлен на раме Unimog через небольшой подрамник на четырёх замках, которые, в случае необходимости, легко размыкаются. Основное противоречие заключается в том, что стальной каркас модуля – жёсткий, а рама Unimog обладает гибкостью, допускающей значительные скручивания. Чтобы устранить противоречие, между рамой и подрамником установлен шарнир, позволяющий раме немного «играть» относительно подрамника. Собственно, это всё, что соединяет шасси с жилым модулем. В остальном он полностью автономен, вплоть до того, что его можно снять, установить на подпорки и жить вовсе без шасси.

Каждый самоходный дом от Bliss оснащён уникальной, полностью автономной энергетической системой. В основе её независимости одна, а чаще две батареи литиево-ионных аккумуляторов суммарной ёмкостью от 400 до 800 мАч. Заряд они получают от солнечных панелей, мощность которых может достигать 1 700 Вт (в нашем случае 1 000 Вт). Причём система настроена таким образом, что аккумуляторы вряд ли потребуется заряжать от дополнительных источников – современные солнечные панели получают достаточное количество энергии даже в пасмурную погоду. Но тем не менее возможность подключения внешнего источника тока, генератора или стационарной сети предусмотрена.







Управление электропитанием осуществляется контроллером, расположенным внутри. В сущности, это не просто контроллер — это «умный дом», позволяющий управлять всей жизнедеятельностью самоходной квартиры с планшета или смартфона. На любом расстоянии, из любой точки мира – была бы связь. Хотя можно обойтись и без связи. В домике есть командный шкаф, в котором расположены тумблеры, способные управлять всем в ручном режиме. Поэтому если произойдёт восстание машин… Ну, вы понимаете. Там же находятся розетки на 220 вольт и блок управления батареями. Батарей обычно две, потому что ключевой принцип Bliss – дублирование всех жизненно важных систем. Любую из батарей, в случае необходимости, можно отключить.

Помимо энергии, для поддержания биологической жизни нужна вода. Баков для неё в доме тоже два (помните про дублирование). Их общая ёмкость – пятьсот литров. Система фильтрации позволяет набирать воду из любого водоёма. Больше того, загружаемая на борт вода не только фильтруется, но и стерилизуется, превращаясь в питьевую, которую можно хранить сколь угодно долго. Производитель утверждает, что запаса хватает для полностью автономного проживания двух человек в течение двух недель при условии ежедневного использования душа. Но и это ещё не всё. Воду можно набирать не только в водоёмах, но и так же, как электричество, с неба. Крыша дома оснащена системой сбора дождевой воды, накапливающей и отфильтровывающей воду.

Если нет особого желания закаляться, то можно принять горячий душ. При этом бойлер для подогрева настроен таким образом, что энергия тратится только на этапе разогрева – дальше система расходует её в минимальном количестве только на поддержание температуры. Так что если открыть кран – горячая пойдёт сразу, как в городе, а слив уйдёт в два разных контейнера (100 л — из туалета и 150 — из мойки и душа). Отапливается домик электричеством, причём подогреваются даже полы.

Передвижная квартира разделена на две части – гостиную и кладовую с санузлом. Причём дверь в душевую кабину в открытом виде может закрывать проход в хозяйственный отсек, оснащённый холодильником с объёмной морозильной камерой для длительного хранения продуктов. А для приготовления пищи используется индукционная плита. Мало того, что она пожаробезопасна, так ещё и крайне экономична с точки зрения энергопотребления. Кроме того, в кухонном отсеке есть микроволновая печь и полноценная кофе-машина.

Весь объём принудительно вентилируется. И помимо вентиляции душа и туалета есть ещё и отдельная вентиляция плиты, которая включается автоматически. Кроме того, в потолок вмонтирована система автономной вентиляции. Почему автономной? Да потому что потолочные вентиляторы оснащены собственными солнечными батареями и не расходуют бортовых запасов. Нагнетая воздух, они создают в помещении небольшое избыточное давление, препятствующее поступлению пыли в салон. В самом салоне, на потолке, над столиком и полукруглым диваном – двуспальная кровать, спускающаяся при нажатии кнопки. Понятно, что выставить машину на ровную площадку удаётся не всегда, поэтому кровать можно наклонять, компенсируя крены кузова. Вообще, салон с точки зрения эргономики продуман до мельчайших деталей. Например, открывать и закрывать окна можно не вставая с кровати – так же, как и управлять всеми системами умного дома. Для детей или гостей можно организовать спальное место внизу, на диване, всего лишь сложив столешницу. Вся внутренняя отделка и фурнитура, как в каютах океанских яхт, что, с одной стороны, позволяет не бояться кренов и тряски, а с другой – выглядит стильно и дорого.

Для повышения мобильности путешественник может взять в дорогу мотоцикл. Чтобы хранить и перевозить его, домик оснащён специальным подвесным устройством на лебёдке (там же находится и выдвижная лестница на крышу). Его, к слову, можно использовать и в качестве домкрата, который, упираясь в грунт, способен полностью поднять заднюю часть автомобиля. Для сохранности мотоцикла и обеспечения безопасности пассажиров со всех сторон установлены обзорные камеры, мониторящие периметр (при необходимости можно просмотреть запись за любой день). С автомобилем дом может быть соединён через жгут проводов, но это отдельная опция, необходимая, например, для путешествий в Заполярье, где света для зарядки солнечных батарей недостаточно и понадобится зарядка от генератора машины.

В общем, как следует подумайте, когда вам в очередной раз предложат ипотеку. Может лучше дом на колёсах?

Текст Иван Евдокимов

Фотографии Александр Страхов-Баранов

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