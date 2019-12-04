На зарядку становись! Оживляем аккумулятор

Как известно, современные автомобили, а особенно подготовленные внедорожники, буквально напичканы всевозможной электроникой, и аккумулятор, обременённый таким количеством потребителей, не всегда успевает полностью зарядиться от генератора. Как следствие, ёмкость батареи падает порой настолько, что машину уже не завести. Во избежание этих неприятностей нужно периодически восстанавливать заряд при помощи зарядного устройства.

Большинство подготовленных автомобилей имеют блокировки, лебёдку, компрессорную станцию, рацию с усилителем, мощный головной свет и не менее мощный рабочий (причём, как правило, не один, а и вперёд, и назад, и по бокам). До появления светодиодов такие люстры по 1000 Вт легко убивали и аккумулятор, и генератор за пару съездов с дороги. Особенно зимой. Сейчас дела обстоят лучше: и генераторы мощнее, и потребители экономичнее. Тем не менее вряд ли найдётся активный пользователь внедорожника, у которого в багажнике или чаще в гараже не лежало бы обмотанное проводами и закушенное крокодилами зарядное устройство.

Лучше, чем другие

По большому счёту, зарядные устройства бывают двух типов – трансформаторные и импульсные (которые ещё называют умными или микропроцессорными). Отличить их проще всего по весу и габаритам. Мощный трансформаторный прибор лёгким не бывает. Импульсные же, наоборот, лёгкие и достаточно компактные. Они умеют поддерживать нужный заряд в стационарных условиях, скажем при длительной парковке в холодном гараже, и автоматически меняют ток в процессе. Ну и ток заряда может быть таким, какой нужен аккумулятору. Хороший пример профессиональной автоматической «зарядки» нового поколения – импульсное устройство Berkut Specialist BCA-10.

Главным его отличием от других подобных приборов является встроенный модуль диагностики, оценивающий сразу несколько параметров состояния батареи: уровень заряда, ток холодного пуска, внутреннее сопротивление и степень работоспособности АКБ. Пользователь может запустить все процессы диагностики и получить полную информацию о состоянии аккумулятора. Для этого даже не нужно подключаться к сети 220 V – всё делается прямо улице, а результаты выводятся на удобный для считывания большой ЖК-дисплей. Кстати, и в процессе зарядки от сети экран устройства не спит, а отражает данные о текущем зарядном токе, значение начального напряжения и расчётное время до окончания зарядки. Кроме того, при работающем двигателе ВСА-10 может произвести оценку зарядного напряжения от генератора.







Модельный ряд Berkut Specialist состоит из трёх устройств: BCA-4, BCA-10 и BCA-25 с соответствующими максимальными зарядными токами в 4, 10 и 25 A. Все они полностью автоматические, имеют поэтапный алгоритм работы и подходят для всех типов свинцово-кислотных батарей ёмкостью от 10 до 200 А/ч (Сa/Ca, MF, AGM, VRLA, GEL). Они безопасны для электронных систем автомобиля, имеют высокий уровень защиты от скачков напряжения в электросети и выполнены в надёжном влагозащищённом и ударопрочном корпусе.

Текст Игорь Губарь

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Устройство позволяет провести оценку пусковых характеристик АКБ – ССA Test (Cold Cranking Amps): ток холодной прокрутки (А), внутреннее сопротивление (mΩ) и степень работоспособности (%)

