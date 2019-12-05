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Новости   5 декабря 2019   

Mazda отзывает кроссоверы из-за дефектов задних фонарей

Mazda объявила о добровольном отзыве в России 35 801 кроссовера CX-7, которые были проданы с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года. Причиной акции стало помутнение на некоторых автомобилях рассеивателя заднего фонаря, из-за чего последний при включении стоп-сигнала или габаритного огня выглядит белым. Уполномоченные представители «Мазды» проинформируют владельцев, подпадающих под отзыв машин, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На автомобилях будет выполнена проверка и, в случае обнаружения неисправности, произведена замена обоих задних фонарей модифицированными. При этом важно, чтобы кроссовер был оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве. Все работы бесплатны для владельцев.


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