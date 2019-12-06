Первая внедорожная Acura получила современную начинку

Инновационную трансмиссию SH-AWD с активным распределением тяги не только между осями, но и задними колесами японцы применили на флагманском седане Acura RL еще в 2005 году. На сегодняшний день тираж проданных «Акур» с упомянутой системой полного привода близится к миллиону экземпляров. Чтобы отметить этот своеобразный юбилей американское отделение подготовило особый SUV 1995 года рождения.

Отличающаяся от Isuzu Trooper лишь шильдиками, Acura SLX стала первой внедорожной моделью люксового подразделения «Хонды» на рынке Штатов. Ей были положены традиционные по тем временам подключаемый полный привод, жесткий задний мост и 4-диапазонный автомат. От всего этого наследия «особая» Acura SLX избавилась в пользу чествуемой трансмиссии Super Handling All Wheel Drive последнего поколения, независимой подвески и 10-ступенчатой АКП. Стоковому 190-сильному V6 нашли замену в виде 2-литрового турбомотора с отдачей в 350 л.с. Такой вот получился праздничный коктейль.





