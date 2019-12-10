Краш-тест на навигацию. Эволюция роудбука

Современный мир уже невозможно представить без навигатора – электронные девайсы используются везде и повсюду. Существует даже несколько видов соревнований по GPS-ориентированию, которые с каждым годом набирают всё большую популярность. В автоспорте навигация вообще одна из основ гоночного процесса. Особенно в ралли-рейдах. Ведь в них нет огороженной ленточками трассы. А как тогда не заблудиться на «Дакаре»? Как преодолеть маршрут в пустынях Марокко, Катара, Китая, Чили или Перу, где проводятся этапы Кубка мира FIA и Чемпионата мира FIM? Конечно, только с профессиональным навигатором.

Навигатор как профессия

Но навигатор в спорте — это не только прибор, в котором заданы контрольные точки маршрута, это ещё и профессия. Штурман (от англ. navigator) – человек, сидящий на пассажирском месте, справа от пилота, задачей которого является задавать направление, ориентировать водителя, используя роудбук (дорожную книгу или легенду). В ней специальными значками, цифрами и текстовыми обозначениями прописан маршрут, по которому экипаж следует от старта до финиша.

Но в отличие от многих автоспортивных дисциплин, где участники заранее знакомятся с трассой спецучастка, в ралли-рейдах маршрут строго засекречен, поэтому влияние штурмана на результат значительно повышается и часто он становится едва ли не важнее самого пилота. Кстати, российские штурманы высоко ценятся в мировом автоспортивном сообществе, ежегодно завоёвывая самые престижные трофеи. Больше того, российских «навигаторов» всё чаще можно увидеть в экипажах с ведущими иностранными гонщиками.

20 лет Rallye du Maroc

В начале октября 2019 года в Марокко прошёл заключительный этап Кубка Мира FIA и Чемпионата Мира FIM 2019 года по ралли-рейдам, который собрал на старте рекордное количество именитых гонщиков. По общей статистике на старт в Фесе вышли полторы сотни участников из более чем трёх десятков стран. Это неудивительно, учитывая, что самое грандиозное событие сезона, любимая всеми марокканская гонка, праздновала свой исторический юбилей – 20 лет! За эти годы у проекта несколько раз сменились руководство, идеология и маршрут. Значительную эволюцию претерпела и навигация, особенно благодаря усилиям её нынешнего директора Давида Кастера (кстати, с середины 2019-го он же возглавил марафон «Дакар», сменив на этом посту Этьена Лавиня).

Цветной роудбук – за и против

На юбилейном ралли «Марокко» Давид Кастера впервые предложил гонщикам цветной роудбук, да к тому же стал выдавать его прямо перед стартом. Использование цвета, с одной стороны, даёт возможность разгрузить штурманов и позволяет им полноценно отдыхать после гоночного дня (раньше, на раскраску дорожной книги уходило от 2 до 4 часов), но с другой, привыкшие к собственному стилю раскраски, штурманы поначалу испытали некоторые сложности. Необходимо было время, чтобы привыкнуть к единому стандарту раскраски и расширенной навигационной лексике, хотя в целом идею оценили положительно.







А вот второе нововведение, опробованное на Rallye du Maroc, вызвало неоднозначную реакцию. На двух из пяти гоночных этапов дорожную книгу выдавали участникам прямо накануне старта спецучастка, буквально за пять минут до отмашки судьи. Казалось, такая мера уравняет шансы профессионалов и любителей, устранив возможность предварительной работы с картами и прописки треков (так называемый «маппинг»), дающий преимущество опытным штурманам. Но, к сожалению, не был учтён вопрос безопасности. У участников не было времени даже на то, чтобы бегло пролистать все страницы дорожной книги и убедиться, что в ней нет опечаток, пропусков листов и прочих ошибок, допущенных на стадии печати в типографии. А ехать с чистого листа надо со 100% уверенностью в том, что дорожная книга проверена открывающей машиной и не содержит никаких ошибок.

В итоге, на третьем этапе из-за некорректно прописанной в роудбуке позиции, случилось сразу несколько аварий. На 75-м километре трассы известный гонщик, двукратный чемпион «Формулы 1» Фернандо Алонсо оторвал полуось, Мартин Прокоп разбил автомобиль, а его штурман был доставлен в госпиталь. Кульбит совершил и лидер категории Т3 Арон Домзала, пострадали автомобили ещё нескольких гонщиков, ведущих борьбу за топ-10. После финиша возмущённые участники обратились к руководителю гонки с претензиями и договорились, что продолжать подобную практику возможно только при особом контроле в вопросах проверки трассы и прописывания дорожной книги.

Вот как прокомментировал произошедшее непосредственный участник марокканского марафона, штурман одного из российских экипажей Дмитрий Павлов: «В 1990-е годы первые дорожные книги писались вручную и выдавались ксерокопиями на больших листах. Потом появилась компьютерная версия значков и печатный формат легенды. С начала 2000-х к значкам стали добавляться картинки, сначала простые, а сейчас объёмные 3D. В ближайшем будущем печатной версии роудбука не будет и всё закачают в GPS в электронном формате. Это неизбежный процесс, к которому мы идём. Ещё одно важное изменение – это переход на английский перевод сокращений. Мы все привыкли к французскому варианту, который был все эти годы, так что переучивать придётся много. Раскраска, судя по тому, что Давид Кастера сам долгое время был штурманом и много работал над книгой, кажется мне идеальной. Очень удобно! А вот выдача роудбука накануне старта, повышает ответственность организаторов в разы. Во-первых, нужно свести к минимуму ошибки в легенде, которые приводят к многочисленным авариям, как было в Марокко. Во-вторых, все должны находиться в равных условиях, а значит должна быть абсолютная честность и отсутствие утечки данных, чего сложно добиться в большом спорте. Что касается борьбы с «маппингом», то на мой взгляд, самым правильным было бы пойти по пути Америки, которая заранее даёт участникам треки, разрешает тренировки на местности и т.д. FIA выбрала другой путь и ведёт борьбу с мапперами с помощью запретов, что далеко не всегда работает».

Текст: Ольга Звягина

Фотографии: Мариан Читка и DPPI