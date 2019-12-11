Mazda сертифицировала в России новый кроссовер

Компактный кроссовер Mazda CX-30 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Согласно размещенному в базе Росстандарта документу, для японской новинки на нашем рынке заявлен лишь один двигатель – 2-литровая, 150-сильная бензиновая «четверка» семейства Skyactive. В паре с ней на переднеприводных модификациях может работать механическая коробка передач либо автомат. Версии со всеми ведущими положена только АКП.







Ряд автомобильных изданий сообщил, что продажи «тридцатки» в России стартуют уже следующей весной, однако в официальном представительстве «Мазды» конкретные сроки вывода модели на рынок не называют.