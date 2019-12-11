Skoda Karoq приедет в Россию с классическим автоматом

Компактный кроссовер Skoda Karoq можно будет купить в России уже в первом квартале следующего года. Объявленный на сегодняшний день ценник – 1 515 000 рублей. Столько будет стоить переднеприводная машина нижегородской сборки в комплектации Ambition c мотором 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой. В оснащение этой версии также входят 16-дюймовые литые диски, двузонный климат-контроль, мультимедийная система Swing с цветным сенсорным 6,5-дюймовым дисплеем, ассистент подъема в гору, задние парктроники, датчики дождя и света, а также круиз-контроль с ограничителем скорости.

Базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также модификация 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.





