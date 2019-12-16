Defender с 6,2-литровым мотором обошелся заказчику в $320 тысяч

Гаражей занимающихся тюнингом моделей Land Rover пруд пруди. Но в списке, поднаторевших в этом денежном деле авторитетных предприятий, на первом месте, пожалуй, будет основанная в 1975 году британская контора Overfinch. Запечатленный на фото уникальный Defender как раз оттуда.

Двухместный пикап с мягкой складной крышей и расположенным на грузовой платформе, запираемым ящиком из дерева тика, построен на базе короткой «девяностой» модификации. Кроме серебристых капота и радиаторной решетки, все наружные детали кузова окрашены в лендроверовский Emerald Green. Фирменной «зеленки» досталось 18-дюймовым дискам, кожаной оплетке руля и декоративным вставкам в салоне. Натуральная «шкурка» спортивных сидений Recarо, отделки передний панели и центральной консоли отличается преимущественно светло-коричневым колером. Для пущего блеска рычаги АКП и раздаточной коробки, а также блокираторы дверей покрыты хромом.







Не менее красиво и под капотом. Две карбоновые крышки накрывают головы, выписанной из каталога GM, 6,2-литровой, V-образной «восьмерки». О мощности конкретного агрегата ничего не сказано, но даже стоковых 450 «лошадей» компактному «Дефендеру» хватит за глаза. Все это обошлось заказчику примерно в $320 тысяч. Если кому надо, ребята из Фарнема могут повторить.