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Новости   17 декабря 2019   

Opel привез в Россию кроссовер Grandland X

Кроссовер Opel Grandland X официально доступен в России. Построенный на единой платформе с Peugeot 3008 автомобиль собирают в немецком Айзенахе. Оформить заказ на новинку можно у любого из дилеров марки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Рязани, Ставрополе и Тюмени. Для нашего рынка выделили только переднеприводные модификации со 150-сильным, бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. По сути, выбирать сейчас можно лишь из трех комплектаций.

 



Базовый набор Enjoy стоит 1 799 000 рублей и включает шесть подушек безопасности, электрический обогрев руля, ветрового стекла, передних и задних сидений, светодиодные фары, кондиционер, задние датчики парковки, мультимедийное устройство с 8-дюймовым экраном и навигацией. Версия Innovation на 250 тысяч рублей дороже и вместе с тем богаче на климат-контроль, камеру заднего вида, адаптивные фары, спортивные сиденья, а также системы контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и удержания машины в полосе. Топовое оснащение Cosmo отличают панорамная крыша, камеры кругового обзора, кожаные сиденья, 18-дюймовые диски, электропривод двери багажника и ассистент автоматической парковки. Цена максимума 2 199 000 рублей.


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