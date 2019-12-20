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Новости   20 декабря 2019   

Jaguar Land Rover стал владельцем компании Bowler

Концерн Jaguar Land Rover увеличил число своих специальных подразделений. Речь идет о покупке Bowler – небольшого, но весьма именитого британского производителя экстремальных внедорожников, запасных частей и раллийных автомобилей.



С момента основания в 1985 году упомянутая компания работала в тесном сотрудничестве с Land Rover. В 2012 году было заключено партнерское соглашение между двумя брендами, что привело к созданию популярной гоночной серии Defender Challenge, Теперь фирма Bowler, штат сотрудников которой насчитывает всего 26 человек, официально войдет в состав отделения Special Vehicle Operations (SVO) уже включающего направления SV, Vehicle Personalisation и Classic.


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