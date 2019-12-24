Kia объявила цену на кроссовер Seltos

В компании Kia все еще не называют точную дату начала продаж в России нового кроссовера Seltos, тем не менее цену одной модификации корейцы раскрыли. За 1 350 000 рублей можно будет купить переднеприводную версию в комплектации Luxe с 2-литровым, 149-сильным мотором и вариатором. В оснащение машины также входят 16-дюймовые литые диски, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль и камера заднего вида.

Очевидно, что это не база. Из опубликованных Kia ранее релизов известно, что начальные модификации получат безнаддувный мотор 1,6 л, который на кроссоверах с передним приводом будет выдавать 123 л.с. и 151 Нм, а для полного привода откалиброван на 121 л.с и 148 Нм. С этим агрегатом можно выбрать как механику, так и классический автомат.







Упомянутый вначале двигатель 2,0 л. сочетается только с вариатором, но доступен с любым типом привода. Топовый же 1,6 турбо с отдачей 177 л.с. и 265 Нм, работает в безальтернативной связке с семиступенчатой роботизированной коробкой и предполагает лишь полный привод. Все версии для России будут собирать на калининградском Автоторе.