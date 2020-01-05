Камчатка. Люди в гостях у медведей

Для жителей центральной России, Камчатка всегда была одной из самых таинственных и недосягаемых частей страны. И сейчас попасть сюда невероятно сложно и дорого. Но добравшись до «края земли», навсегда запоминаешь невероятные пейзажи, которые потом еще долго снятся по ночам. Природа Камчатки настолько удивительна, что среднетуристический москвич вполне может тронутся умом, увидев вулканы и океанское побережье. Не говоря уже о долине гейзеров и медведях, которых жители полуострова ласково называют «мишки». Мишка здесь главный. Его уважают, ему поклоняются и даже ставят памятники. Для того чтобы лучше узнать этот край, мы воспользовались поддержкой Porsche Cayenne, который, как оказалось, очень любит непростые приключения

На полуострове больше 300(!) вулканов, но действующими считаются только четыре десятка. Вулканы Камчатки внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Несмотря на имидж, Porsche Cayenne оказался абсолютно готов к суровым российским реалиям. Дорог на Камчатке все еще мало, а направлений много. Так вот, дорогой немецкий внедорожник они не испугали

«Три брата» расположены на входе в Авачинскую бухту. Легенда гласит, что братья окаменели после того, как спасли бухту от огромной волны. Теперь они стали символом Петропавловска-Камчатского

Попасть в долину гейзеров можно только на вертолете. И не потому, что так быстрее, а потому, что других вариантов нет — ближайшая к Долине дорога проходит в 80 километрах







Наш Cayenne Coupe вызвал живой интерес у рыбаков, которые проводят уйму времени в ожидании лосося. В это время под мостом охотятся их конкуренты — медведи

Такие эпические картины навсегда остаются в душе и вызывают самые теплые воспоминания об этом суровом крае

Текст: Максим Ракитин Фотографии: Porsche Russland

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