Армейские автомобили G-класса выставлены на продажу

Немецкая тюнинговая контора Lorinser распродает более тридцати, отслуживших в швейцарской армии, автомобилей G-класса в оригинальном состоянии. Бывшие «вояки» с эмблемой Puch Gs в большинстве своем имеют длиннобазный трехдверный кузов с мягким верхом и восемью посадочными местами. Наряду с ними доступны и четырехместные модели с жесткой крышей. На любой из модификаций установлен 2,3-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с 4-диапазонной автоматической коробкой передач.







Машины были выпущены с 1990 по 1996 год и накатали от 45 до 202 тысяч километров. Но несмотря на большую разницу в возрасте и пробеге, разброс цен на них не большой – от 15 200 до 19 500 евро. На заказ Lorinser может подготовить и полностью отреставрированный вариант. Но такой уже будет стоить минимум 50 000 евро.