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События   14 января 2020   

Петербургский международный автосалон 2020 расширяется

9-12 апреля посетителей ждут новинки и ретро-кары, концептуальные модели и эксклюзивные показы, а также новые типы транспортных средств, инновационные технологии производства новых видов материалов и автокомпонентов.

Инновационная направленность выставки позволяет привлечь к участию не только производителей автомобилей, компонентов и аксессуаров, но и организаций, работающих в сфере разработки новых технологий и проектирования комплектующих для автопрома.

 

 

Не обойдётся и без ярких шоу и сюрпризов для посетителей: тест-драйвы, ралли-спринт, презентации, зона тюнинга, автозвук, мастер-классы, конкурсы, фуд-трак зоны, игровые зоны для детей и многое другое! Именно поэтому ПМАС 2020 — прекрасный праздник для всей семьи.

ПМАС проходит при поддержке МинПромТорга РФ и Правительства Санкт-Петербурга на самой мощной и крупной площадке в Европе — в КВЦ «Экспофорум». Общая площадь экспозиции составляет 13 000 кв м.



Узнайте о старте продаж билетов первым! Подписывайтесь на новости ПМАС https://www.autoworldexpo.ru/

 

 

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