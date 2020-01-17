Jaguar Land Rover разрабатывает автомобильное кресло будущего

Трансформирующееся по форме сиденье использует ряд встроенных механизмов управления, которые создают постоянные микроколебания, заставляющие мозг испытывать те же ощущения, что и во время ходьбы. Система может быть индивидуально настроена под предпочтения водителя и каждого пассажира.

Как утверждают в британской компании, — имитируя движения, совершаемые человеком при ходьбе, технология может снизить риски для здоровья, вызванные длительным нахождением в сидячем положении во время длительных поездок.







Ранее компания уже предлагала решения, позволяющие бороться с укачиванием и препятствовать распространению бактерий в салоне при помощи инновационной технологии ультрафиолетового излучения, чтобы остановить распространение простуды и гриппа.