  • Сегодня: Пятница, 17 января, 2020
 

 
Новости   17 января 2020   

Jaguar Land Rover разрабатывает автомобильное кресло будущего

Трансформирующееся по форме сиденье использует ряд встроенных механизмов управления, которые создают постоянные микроколебания, заставляющие мозг испытывать те же ощущения, что и во время ходьбы. Система может быть индивидуально настроена под предпочтения водителя и каждого пассажира.

Как утверждают в британской компании, — имитируя движения, совершаемые человеком при ходьбе, технология может снизить риски для здоровья, вызванные длительным нахождением в сидячем положении во время длительных поездок.

 



 

Ранее компания уже предлагала решения, позволяющие бороться с укачиванием и препятствовать распространению бактерий в салоне при помощи инновационной технологии ультрафиолетового излучения, чтобы остановить распространение простуды и гриппа.


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу