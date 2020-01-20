УАЗ Патриот Antarctic Edition получил свою цену

Недавно мы уже писали, что в марте на ульяновском автомобильном заводе начнется производство ограниченной серии внедорожников Патриот Antarctic Edition. Напомним, что посвященную 200-летию открытия шестого материка модификацию построят на базе версии «Оптимум» со 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ и 5-ступенчатой ручной коробкой. Машину будут красить исключительно в белый металлик и оснастят на заводе сертифицированным экспедиционным багажником с лестницей на пятой двери.

В перечень войдут дополнительный отопитель салона, кондиционер, круиз-контроль, а также «Зимний Пакет» с функциями подогрева руля, ветрового стекла, передних и задних сидений. За доплату доступны климат-контроль, предпусковой подогреватель, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки и «Пакет Оффроуд».







Юбилейное изделие выпустят символическим тиражом в 200 экземпляров. И, как стало известно сегодня, стоить автомобиль будет 1 062 000 рублей, то есть на 117 тысяч дороже обычного Патриота в комплектации «Оптимум».