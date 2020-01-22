Lexus превратил GX460 в походный кинотеатр с палаткой и душем

На автомобильной выставке в Монреале компания Lexus показала концепт, разработанный для внедорожных и одновременно комфортных путешествий. GX Overland построен на базе модификации 460 с 301-сильным, бензиновым V8 и 6-диапазонной автоматической коробкой. Для повышения проходимости японцы вооружили свой аппарат оригинальным передним бампером, всепролазными шинами Toyo Open Country и амортизаторами увеличенного хода.







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