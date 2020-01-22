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Новости   22 января 2020   

Lexus превратил GX460 в походный кинотеатр с палаткой и душем

На автомобильной выставке в Монреале компания Lexus показала концепт, разработанный для внедорожных и одновременно комфортных путешествий. GX Overland построен на базе модификации 460 с 301-сильным, бензиновым V8 и 6-диапазонной автоматической коробкой. Для повышения проходимости японцы вооружили свой аппарат оригинальным передним бампером, всепролазными шинами Toyo Open Country и амортизаторами увеличенного хода.

 

 



В походную амуницию также входят установленная на крыше палатка и полевая душевая кабина. При всем при этом салон Leхus полон «кричащей» роскоши. Высококлассная аудиосистема Mark&Levinson с 17 динамиками и пара предназначенных для задних пассажиров мониторов у нас вопросов не вызывают. Но от красной кожи, честно говоря, рябит в глазах.

 


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