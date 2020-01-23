У нового Jeep Wrangler появилась «разведывательная» версия

Сайт Mopar Insiders опубликовал информацию и серию изображений новой модификации Jeep Wrangler. Поводом для новости стала версия Rubicon Recon, которая, как и в случае с моделью предыдущего поколения, отличается от «исходника» более навороченной внедорожной экипировкой.

В стандартное оснащение Recon (c английского переводится как разведка или разведывательный) входят 33-дюймовые шины класса MT, металлические бамперы с установленной спереди дугой Mopar, силовые пороги, светодиодные фары, задние фонари и «противотуманки». Салон вездехода отличают красная строчка обивки сидений и руля. В тот же яркий колер окрашены ремни безопасности, круглые рамки приборов и дефлекторов вентиляции.







Кроме белого, красного, черного и оранжевого для кузова машины доступны еще шесть цветов. Но силовой агрегат у «разведчика» только один – это 2-литровая, 270-сильная бензиновая «четверка» с турбонаддувом, работающая в паре с 8-ступенчатым автоматом. Минимальная цена на Recon в Штатах — $42,545, что на $2,755 выше, чем у обычного Wrangler Rubicon.