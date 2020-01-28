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Новости   28 января 2020   

Семиместный кроссовер Chery приедет в Россию уже в марте

Tiggo 8 построен на той же модульной платформе T1X, что стала основой для моделей Tiggo 4 и Tiggo 7, но при этом будет самым крупным SUV в семействе Сhery. Длина китайского кросса составляет 4700 мм. Ширина и высота – 1860 и 1705 мм, соответственно. Минимальный объем багажника (в семиместной конфигурации) равен 193 литрам. Если же сложить сиденья среднего и заднего рядов, то вместительность грузового отсека возрастает вдесятеро.

 



 

Из обнародованных на сегодняшний день фактов также известно, что Tiggo 8 получил независимую подвеску. Заявленный клиренс – 190 мм. Угол въезда равен 20°, а угол съезда — 23°. Информацию, касающуюся цен, силовых агрегатов и типа привода в компании пока не раскрывают. Между тем у упомянутых выше «четверки» и «семерки» ведущие только передние колеса.


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