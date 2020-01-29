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Новости   29 января 2020   

Компания «Вебасто» продала в России миллионный автономный отопитель

Дочернее предприятие немецкой компании – «Вебасто Рус» было создано еще в 2000 году. В ноябре 2019 года количество проданных в России отопителей Webasto достигло миллиона. В это число не входят аппараты, установленные на конвейерах иностранных производителей и ввезенные в Россию уже в составе транспортных средств. А таких немало, особенно на тяжелой технике и легковых автомобилях премиум-сегмента.

 

 



Юбилейным стал предпусковой подогреватель Thermo Top Evo Comfort+, установленный в недавно открытом центральном сервисе «Вебасто» в подмосковной Лобне. Счастливая владелица получила от «Вебасто Рус» 10-летнюю гарантию бесплатную установку на следующий автомобиль и нового друга – плюшевую собачку «Вебасто».

 


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