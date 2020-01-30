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Путешествия   30 января 2020   

Марокканская мозаика

При упоминании о Марокко сознание рисует глянцевую картинку с многочисленными дворцами и ярко-синими лодками, а советское детство напоминает о непременном атрибуте новогоднего стола — марокканских апельсинах. В основном туристы приезжают сюда ради пляжей и Марракеша, но, на наш взгляд, эту волшебную страну нужно открывать совершенно иначе — неторопливо перемещаясь между ее уникальными регионами, среди которых пустыни, средиземноморские поселки, колониальные города, традиционные берберские жилища, горы Атласа и побережье Атлантики. Климатические и культурные зоны здесь предельно разнообразны, и все они заслуживают самого пристального внимания. А какое, скажите, внимание колоритной марокканской культуре можно уделить, лёжа у бассейна? 

 

 

Внутри португальской крепости в Эс-Сувейре. Город, который сами жители называют Эссуайра — самое неторопливое место на планете. Здесь огромное количество чаек и котов, а в воздухе всегда пахнет рыбой.

 

 

Глиняная деревня на границе с Сахарой. Из глины в Марокко строили не только дома, но и крепости — касбы.

 

 

Пастух с овечьим стадом на севере Марокко. Климат здесь значительно прохладнее, чем в остальных частях страны, и зимой температура может опускаться до 10℃.



 

 

Сувенирная лавка в Эс-Сувейре, в которой продают аргановое масло, натуральную косметику, керамическую посуду и разнообразные украшения. Но главное богатство города — изделия из кожи.

 

 

Знаменитые красильни Феса, в которых выделывают кожу по старинным рецептам, вымачивая ее в лимонной кислоте и птичьем помете. В жару по окрестностям разносится невыносимая вонь.

 

Текст и фотографии Петра Покровского

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