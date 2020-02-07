Porsche Cayenne. Автомобиль особого класса.

Бескомпромиссный в дизайне. Эволюционный в технических решениях.
Он готов к самым смелым задачам.
Он способен на сильные поступки.
От 4 866 000 р.* Задаем новые приоритеты.
45 градусные подъемы или полуметровые впадины — ему все по плечу.
Достигать новых вершин и двигаться к своим целям проще за рулем нового Porsche Cayenne.
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Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.
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г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10