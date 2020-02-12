BMW отказалась от 4-наддувного дизеля (и придумала кое-что другое)

У трёхлитровой рядной «шестёрки» B57D30S0 — четыре турбокомпрессора: два нагнетателя высокого давления и две турбины низкого давления вступают последовательно, чтобы дизель выдавал 400 л.с. и 760 Н·м.

Этот квадротурбомонстр сейчас ставится на версию M50d кроссоверов X5, X6 и X7.

Из разных источников стало известно, что этим летом BMW откажется от слишком сложного и чрезмерно дорогого агрегата. (О надёжности источники не говорят, но можно предположить, что она тоже хромает).







Что будет взамен? Новый вариант под названием xDrive40d! У него трёхлитровый дизель серии B57, но — с двумя турбокомпрессорами. В итоге, он выдаёт 340 л.с. максимальной мощности и 700 Н·м крутящего момента.

Но главное — это 48-вольтовый стартер-генератор, который будет помогать при старте. В итоге, BMW X6 xDrive40d будет разогняться до 100 км/ч за 5,5 секунды, а M50d делал это… за 5,2 секунды. Адекватная замена?

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