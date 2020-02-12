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Новости   12 февраля 2020   

Новый паркетник Skoda назовут «Источник жизни»

Чешская марка раскрыла название своего нового кроссовера: слово Enyaq происходит от ирландского Enya, что означает «источник жизни». При этом заглавная литера «Е» прозрачно намекает на электрическую силовую установку, а буква «Q» стала обязательной приставкой для всех кроссоверов (Kamiq, Karoq, Kodiaq).

Skoda Enyaq построят на модульной электроплатформе MEB концерна Volkswagen, а по габаритам новинка будет напоминать Kodiaq.



Скорее всего, серийный Enyaq повторит прошлогодний концепт Skoda Vision iV. По предварительным данным, модель получит литий-ионный аккумулятор ёмкостью 83 кВт∙ч, который обеспечит до 500 км пробега на одной зарядке. Увидеть машину мы сможем на грядущем автосалоне в Женеве.

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