«Русский Prado» от УАЗа: только главные факты

Ульяновский автозавод готовит большое обновление «Патриота». Фактически, УАЗ готовит внедорожник нового поколения! Однажды глава холдинга Sollers Вадим Швецов (холдинг как раз владеет автозаводом) назвал будущую новинку «Русским Prado», заявив, что ульяновцы готовят комфортный и надёжный автомобиль по доступной цене.

Что это будет за машина? Ответ приготовил портал Drom, которому удалось узнать много подробностей.

Центральная часть кузова останется прежней, новые передняя и задняя часть серьезно изменят его пропорции — станут более массивными. Новинка получит уменьшенные по площади фары, значительно более крупные задние фонари, притом вся наружная светотехника перейдёт на светодиоды. Расширители колёсных арок — в виде подштамповок на крыльях (сейчас это отдельные пластиковые детали, по контуру которых по крыльям расползается коррозия). Перевешивать пятую дверь на левую сторону не будут — в Ульяновске посчитали, что это дорого. Также на своём месте останется запасное колесо. Больше не будет вставки между передней стойкой кузова и задним крылом: это, напомним, вечный очаг коррозии, который разъедает каркас кузова. У следующего «Патриота» рама будет: а) прочной, б) выносливой, в) безопасной. Для этого инженеры создали совершенно новые лонжероны — выше и толще. Старым останется только один сегмент рамы — хвостовой. Два диагональных усилителя сохранены — значит, внедорожник по-прежнему сможет буксировать прицепы. На повышение пассивной безопасности будут работать передний модуль (с запрограммированной деформацией) и дополнительные точки крепления кузова. Подвески станут пружинными: спереди применят независимую схему (на двух А-образных рычагах), сзади оставят зависимую на обычных продольных рычагах. Уникальной особенностью станет заводская защита поддона картера двигателя и коробки передач: она оптимизирована под пассивную безопасность. Гамма бензиновых моторов будет включать новое семейство двигателей ЗМЗ. В частности, базовый вариант получит 2,5-литровый «атмосферник» (145 л.с., 240 Нм).



На ступень выше встанет турбированный ЗМЗ объёмом 2,3 л (150 л.с., 330 Нм), а на самой вершине расположится 170-сильный агрегат (350 Нм). В линейку внедорожника вернется модификация на тяжелом топливе — на сей раз она будет оснащена турбодизелем Ford TDCi 2.2 от фургона Transit. Коробки передач — уже известный 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» Punch Powerglide 6L50 (Франция) и новая 6-ступенчатая «механика» BAIC (Китай). Патриот сохранит трансмиссию part-time (с постоянным задним приводом): какая раздаточная коробка будет применяться — пока непонятно.

Ждать «Русский Prado» придётся, без малого, 2 года: в серию машина пойдёт под конец 2021 года. Будем ждать?