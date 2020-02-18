У дилеров «Лады» появилась «ещё одна Niva»

В дилерских центрах российского марки Lada начали появляться внедорожники Chevrolet Niva. Модель скоро будет выпускаться не под маркой Chevrolet, а под брендом Lada.



До этого автомобили продавали через отдельную дилерскую сеть СП GM-АВТОВАЗ. Но АВТОВАЗ, выкупив долю акций, принадлежавших концерну General Motors, получил возможность «вернуть» «Ниву» (и саму машину, и легендарное название).

На всех внедорожниках пока наклеены логотипы Chevrolet. Но есть информация, что уже летом модель не только переживёт ребрендинг, но и получит лёгкое обновление – судя по всему, с элементами фирменного Х-образного стиля.







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