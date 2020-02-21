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Новости   21 февраля 2020   

Сколько мы покупаем полноприводных машин: дан ответ

В России каждый третий продаваемый автомобиль имеет полный привод! Притом продажи таких машин растут, сообщает Автостат. В 2019 году по стране разошлись 566 тысяч новых машин с полным приводом. И это на 1% больше, чем годом ранее.

Доля полноприводных автомобилей выросла до рекордной – с 33,5% до 34,7%.



Реализация переднеприводных машин снизилась на 4% (до 1 054 000 единиц). При этом их доля сократилась с 65,5% до 64,5%. Продажи моделей с задним приводом упали еще сильнее – на 26% до 12,5 тыс. штук. Их рыночная доля сократилась с 1% до 0,8%.

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