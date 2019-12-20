В августе 1974-го. Восхождение на Эльбрус

Подняться на Эльбрус пытались многие моторизованные альпинисты, но первенство в автомобильных восхождениях на самую высокую гору Европы принадлежит УАЗу. В 1974 году три стандартных УАЗа 469Б добрались до эльбрусского ледника на высоте 4 200 м над уровнем моря. Спустя 45 лет мы проехали по их следам, но уже за рулём современных ульяновских внедорожников

Погода в Приэльбрусье переменчива: июньская жара на подъезде к Терсколу сменилась совсем не летней прохладой и плотным дождём, который всю ночь поливал базовый лагерь. Тучи исчезли только к рассвету, и в пять утра мы были на ногах, чтобы не потерять ни минуты условно хорошей погоды. Главный герой нашего восхождения – УАЗ «Хантер» – прямой потомок тех самых УАЗ 469Б, проехавших в августе 1974-го по маршруту посёлок Терскол – пик Терскол – Пикет № 105 – Ледовая база – ледник.

Сегодня ульяновскую классику оснащают инжекторным 134-сильным бензиновым мотором ЗМЗ-40906, механической 5-ступенчатой коробкой передач Dymos, мостами «Спайсер» и передней подвеской с пружинами вместо рессор. Даже в базовом исполнении «Хантер» приспособлен для гор куда лучше своего предка, тем более, что в нашем распоряжении новая экспедиционная комплектация с силовым обвесом, лебёдкой и блокировкой заднего межколёсного дифференциала. Такой внедорожник готов к приключениям прямо с завода, как и экспедиционные УАЗ «Патриот», которые тоже участвовали в высокогорном заезде.

Во время первого восхождения машины шли наверх плотной колонной, чтобы водители-испытатели могли помочь застрявшим товарищам преодолеть опасное место. В нашей команде были те, кто мало знаком с бездорожьем, поэтому каждый этап от поляны Азау мы проходили по очереди под контролем опытных инструкторов. Это сильно затягивало подъём, но безопасность прежде всего. Пока одна машина взбиралась к следующей горизонтальной полке, другой приходилось ждать.

Признаться, на первых отрезках такой контроль казался чрезмерным, ведь начало маршрута – просто разбитая грунтовка на широком пологом склоне. Хорошо заметный след от тяжёлой техники тянется между многочисленными промоинами и острыми камнями, подсказывая верный курс. Почти автобан. Но когда сверху начал медленно сползать плотный туман, а подъём стал круче и превратился в узкую тропу шириной с автомобиль, забеспокоились даже проводники. Справа – скала, слева – пропасть. Случись что, вниз лететь долго, деревьев нет, и затормозить падение нечем.

Не волновался, пожалуй, лишь уазовский водитель-испытатель Владимир Иванович Дунаев, многократный победитель соревнований по автокроссу и участник того самого рекордного заезда в августе 1974 года, отправившийся с нами в юбилейную экспедицию. Владимир Иванович три раза подряд поднимался к леднику на 4 200 метров, причём за рулём карбюраторного УАЗа, с набором высоты заметно терявшего мощность, и в куда более сложных условиях – нынешней технической дороги тогда не было, как не было в планах и одного из подъёмов.

Под вечер, когда команда испытателей вернулась с разведки трассы, убирая с пути самые опасные камни и расчищая снег, за подмогой пришли местные спасатели: два немецких альпиниста провалились в глубокую трещину и нужно было срочно поднять наверх спасательную команду с тяжёлым оборудованием. Мы, разумеется, помочь не отказались, и гружёные машины снова отправились наверх, а на следующий день снова повторили восхождение, уже официально, под прицелами журналистских объективов.

Хотя местами было не до съёмки – в тумане едва угадывались очертания соседней машины, и, как назло, перед главной преградой погода окончательно испортилась. Экипаж первого «Патриота» слишком осторожничал и даже стравленными до полутора атмосфер внедорожными покрышками BF Goodrich Mud-Terrain KM3 основательно взрыхлил щебёночную осыпь на крутом подъёме, пытаясь взять его тягой. Новому 150-сильному ЗМЗ-409051 хватало крутящего момента, но колёсам не за что было зацепиться.

Следующий прошёл ходом на второй передаче, ещё сильнее разметав сыпуху, а мне досталось самое сложное – проскочить по их следам на «Хантере», в отличие от «Патриотов» не оснащённом современной противобуксовочной электроникой, к тому же с классическим 134-сильным мотором. Хорошо, что первая пониженная передача у него длинная. Блокировка заднего мост, газ в пол – и наш «козлик» с первой попытки запрыгивает на очередную скальную полку. После такой тренировки мы легко одолели пару снежных перемётов и выехали к финальной точке маршрута у канатной станции «Мир».

Подниматься выше 3 500 метров не было смысла, ведь первая ульяновская экспедиция стартовала в августе, когда снега значительно меньше и на восхождение УАЗам понадобилось всего 38 минут, а в июне, когда поднимались мы, на этих высотах ещё продолжался горнолыжный сезон. Тем более что в юбилейной экспедиции мы не стремились улучшить результат наших предшественников, но уверен, если понадобится, современные ульяновские внедорожники запросто побьют рекорд 45-летней давности.

Технические подробности

УАЗ «Хантер» – классический рамный внедорожник с двумя неразрезными мостами, бензиновым двигателем, механической КП, двухступенчатой трансмиссией с понижающим редуктором и полным приводом типа Part Time. С мая 2019 года доступна «Экспедиционная» комплектация, которая оснащается силовыми бамперами и порогами, блокировкой заднего межколёсного дифференциала передней электрической лебёдкой, защитой рулевых тяг, экспедиционным багажником на крыше и откидным бортом. Дорожный просвет увеличен с 210 до 241 мм. В гамме цветов, за которые не надо доплачивать – оранжево-чёрный, коричнево-серый и хаки. Также в комплект входят пластиковые накладки на колёсные арки и тягово-сцепное устройство, сиденья с водоотталкивающей обивкой, передние кресла с подогревом. Всё оборудование «Экспедиционной» версии уже сертифицировано и не требует дополнительной легализации в ГИБДД. С аналогичным пакетом можно купить и УАЗ «Патриот».

Краткие технические характеристики УАЗа «Хантер» в «Экспедиционной» версии

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 4260х1775х2165 мм

Колёсная база 2 380 мм

Дорожный просвет 241 мм

Снаряжённая масса 1 840 кг







Двигатель 4-цил., 2 693 см3

Мощность 135 л.с.

Крутящий момент 217 Нм

Коробка передач 5-ступенчатая, механическая

Тип привода Подключаемый полный

Максимальная скорость 130 км/ч

Средний расход топлива 13,2 л/100 км

Объём багажника 1130–2564 л

Краткие технические характеристики УАЗа «Патриот» в «Экспедиционной» версии

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 4785х2110х1910 мм

Колёсная база 2 760 мм

Дорожный просвет 210 мм

Снаряжённая масса 2 125 кг

Двигатель 4-цил., 2 693 см3

Мощность 150 л.с.

Крутящий момент 235 Нм

Коробка передач 5-ступенчатая, механическая

Тип привода Подключаемый полный

Максимальная скорость 150 км/ч

Расход топлива (городской/загородный цикл) 14/11,5 л/100 км

Запас топлива 68 л

Объём багажника 650–2415 л

Текст Григорий Алешин, фото компании-производителя