Volvo обновила большой «внедорожный» универсал

Volvo презентовала рестайлинг универсала V90 Cross Country. Правда, снаружи отличий почти нет — только более крупный воздухозаборник. Видимо, шведы считают модель такой удачной, что не стали портить её большим обновлением.

В салоне вообще не появилось ничего нового: разве что, два разъема USB для пассажиров заднего ряда.

Аудиосистема Bowers & Wilkins теперь играет лучше и чище (во многом благодаря функции активного шумоподавления), а для климат-контроля внедрена более совершенная система очистки воздуха.







Для бензиновых и дизельных турбочетвёрок серии Drive-E теперь доступен 48-вольтовый стартер-генератор (он поможет при старте), а в списке опций появилась отделка салона шерстяной тканью. Цены пока не названы.

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