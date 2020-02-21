Новый Volkswagen Caddy: у него тоже есть полный привод

Марка Volkswagen выпустила принципиально новое поколение Caddy: прежнее продержалось на конвейере рекордные 16 лет! Впрочем, в мире коммерческой техники такие сроки обновления машин считаются нормой.

У нового каблучка пружинная задняя подвеска вместо рессорной, множество электронных помощников, а также более длинная база (благодаря последнему объём грузового отсека стал больше на 100 литров).

В гамме традиционно будут чисто грузовые, пассажирские и комбинированные версии.







Разумеется, новинка построена на платформе MQB. В гамму двигателей включены двухлитровые дизели мощностью от 75 до 122 л.с., а также бензиновый полуторалитровый турбомотор (116 л.с.).

Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» DSG. Для самых мощных версий по-прежнему предусмотрен полный привод! И это нам нравится.

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