Названы регионы, где самые опасные дороги (список)

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов, оценив уровень аварийности на дорогах. Чтобы построить его, количество тяжёлых ДТП (с пострадавшими) по данным за 2019 год поделили на 100 тысяч единиц транспорта, включая автобусы и грузовики.

Самая низкая аварийность зафиксирована на дорогах Чеченской Республики, где по итогам 2019 года на 100 тысяч машин пришлось 76 ДТП.

За ней следуют Чукотский округ, Свердловская область, Республика Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий округ, Московская, Новосибирская и Томская области, а также Республика Дагестан, где количество ДТП меньше 200.

Худшая ситуация – в Туве: там произошло 858 тяжёлых аварий. Это втрое выше общероссийского уровня и в 1,7 раза больше, чем результат Ярославской области (предпоследнее место).





Замыкают рейтинг Амурская и Тюменская области, Карачаево-Черкесская республика, а также Владимирская и Омская области. В этих регионах случилось от 450 до 500 ДТП, в которых пострадали люди.

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