Появился шанс, что штрафы повысят не так сильно

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях был разработан Минюстом по поручению правительства. Проект вызвал массу нареканий, больше всего — со стороны автомобилистов из-за резкого ужесточения санкций за нарушения ПДД.
Так, штраф за превышение на 20−40 км/ч скоростного лимита возрастет с 500 до 3 000 рублей, за превышение на 40−60 км/ч — с 1 000 до 4 000 рублей.
Документ раскритиковали руководство «Единой России» и премьер Михаил Мишустин. Теперь, как сообщает «Коммерсант», документ перепишут: выяснилось, что предложенные ужесточения «не отвечают запросам общества».
Для доработки кодекса министерство просит два месяца. Ведомство также изучит концепцию альтернативного кодекса от группы независимых экспертов ОНФ: они предлагают дифференцированную систему наказаний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: