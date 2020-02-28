Женевский автосалон не устоял перед коронавирусом

Правительство Швейцарии приняло решение об отмене предстоящего международного автосалона в Женеве. Его открытие должно было состояться 3 марта.

Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет: мероприятие проводилось ежегодно, начиная с 1947 года.

Местный Федеральный совет провёл внеочередное собрание, на котором был объявлен запрет на публичные и частные мероприятия численностью более 1000 человек.







Сам запрет будет действовать как минимум до 15 марта, но возможность переноса моторшоу организаторы не рассматривают — в этом году Женевский автосалон не состоится.

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