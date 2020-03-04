Процесс обжалования штрафов хотят упростить (подробности)

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам обжаловать через Госуслуги «водительские» штрафы, вынесенные ГИБДД, судами или другими органами власти на основании дорожных камер.

Для выяснения отношений не придется даже выходить из дома: ответ на жалобу придет также через портал.

Сегодня для обжалования штрафов ГИБДД нужно посетить отделение или выслать заявление почтой. В Москве для отмены штрафа за парковку, впрочем, достаточно направить «Администратору московского парковочного пространства» фотографию заявления через сайт.

По данным «Коммерсанта», в 2019 году органы ГИБДД назначили автовладельцам и водителям более 142 млн штрафов (из них 120 млн — с помощью камер) на сумму более 106 млрд руб., около 500 тысяч было обжаловано. Более 235 тысяч дел отменено инспекторами, более 16,6 тысячи— судами.







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