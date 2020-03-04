  • Сегодня: Среда, 4 марта, 2020
 

 
Новости   4 марта 2020   

Процесс обжалования штрафов хотят упростить (подробности)

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам обжаловать через Госуслуги «водительские» штрафы, вынесенные ГИБДД, судами или другими органами власти на основании дорожных камер.

Для выяснения отношений не придется даже выходить из дома: ответ на жалобу придет также через портал.

Сегодня для обжалования штрафов ГИБДД нужно посетить отделение или выслать заявление почтой. В Москве для отмены штрафа за парковку, впрочем, достаточно направить «Администратору московского парковочного пространства» фотографию заявления через сайт.

По данным «Коммерсанта», в 2019 году органы ГИБДД назначили автовладельцам и водителям более 142 млн штрафов (из них 120 млн — с помощью камер) на сумму более 106 млрд руб., около 500 тысяч было обжаловано. Более 235 тысяч дел отменено инспекторами, более 16,6 тысячи— судами.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу