Porsche и электричество: открываем новую реальность

За многие десятилетия разработки спортивных автомобилей у компании накопился обширный опыт, применимый и в новых условиях. Что может пригодиться автомобильному производителю в условиях стремительно меняющейся реальности и так ли нова идея производить электромобили?

С них все и начиналось

Корни многих инноваций можно отыскать в далеком прошлом. К примеру, применение электропривода в транспортных средствах и фамилия Порше связаны уже более века. Ведь первый самодвижущийся экипаж, разработанный Фердинандом Порше в 1898 году, был электрическим, а сам конструктор с детства увлекался опытами с электричеством. Причем начиналось все с потайной домашней мастерской, оборудованной с негласного разрешения матери. Отец, Антон Порше, владелец жестяной мастерской, поначалу относился к увлечению сына скептически.

Однако детское увлечение для Фердинанда стало профессией. Работая в электротехнической фирме Vereinigte Elektrizitatz-AG, в 1898 году Фердинанд Порше разработал и построил электрический привод для электрического экипажа по заказу фирмы Lohner.

Электромобиль Egger-Lohner C.2 (на фото) имел привод на передние колеса, задние были управляемыми. Кроме того, для автомобиля был предусмотрен съемный кузов.

Однако с точки зрения маневренности в городских условиях такой автомобиль не был идеальным. Следующие два образца электромобилей, разработанных Порше, имели более традиционную для тех времен компоновку – с передними управляемыми колесами. Один из этих образцов сохранился до наших дней и экспонируется в музее Porsche в Штутгарте.

И на треке, и на дорогах

В современном мире производство гибридных и электрических автомобилей подстегивается последовательным ужесточением норм выброса вредных веществ и углекислого газа. развитие технологии производства литийионных аккумуляторов.

Прежде чем подготовить к производству серийный электромобиль Porsche Taycan, инженеры экспериментировали с новыми технологиями не одно десятилетие. Инновации внедрялись постепенно – и в том числе они были опробованы в мире автоспорта.

Так, уже в 2010 году гибридный Porsche 911 GT3 R Hybrid с бензиновым 4,0-литровым двигателем и двумя электромоторами по 60 кВт на передней оси принимал участие в спортивных соревнованиях на Нюрбургринге и при этом служил «мобильной лабораторией» для отладки технических решений, которые впоследствии получили применение в модельной линейке гибридных Porsche для дорог общего пользования.







Решение с синхронными электродвигателями с возбуждением от постоянных магнитов инженеры Porsche выбрали уже тогда – сейчас оно применяется в силовой установке первого серийного электромобиля Porsche – модели Taycan. Чтобы сделать электромотор компактным и легким, а также повысить его КПД, специалисты Porsche применили для изготовления его обмотки технологию Hairpin – тонкие медные профили, напоминающие шпильки для волос.

Имплантация

На родине Porsche, в Цуффенхаузене, для сборки первой электрической модели построили несколько новых цехов – своеобразный «завод в заводе», с гибкой производственной линией, позволяющей сочетать полномасштабное поточное производство с вариативной сборкой – ведь Taycan, как и любой другой Porsche, при заказе можно подробно сконфигурировать под свои нужды.

Создание этого ресурсосберегающего производства в компании сравнивают с операцией на открытом сердце – настолько деликатно удалось интегрировать новый цех в существующую инфраструктуру.

На «электромобильном» производстве компания отказалась от конвейера – его заменили автоматической транспортной системой, а процесс производства электромобиля рассредоточен по нескольким этажам и комплексам зданий.

Всесторонняя поддержка

В кооперации с другими автопроизводителями Porsche участвует в создании инфраструктуры для зарядки электромобилей. Пока это касается европейских стран – совместное предприятие Ionity, основанное крупными европейскими автопроизводителями (концерн Volkswagen в лице Porsche и Audi, а также BMW, Daimler и Ford), открыло первые 100 станций быстрой зарядки мощностью до 350 кВт, совместимых с европейской комбинированной системой зарядки CCS (Combined Charging System). Зарядки размещаются на крупных европейских магистралях, чтобы сделать возможными путешествия на электромобилях между городами.

По словам директора по разработке систем высокого напряжения в Porsche Engineering Михаэля Кифера, маломощные установки допустимы только для зарядки электромобиля дома, а в общественных местах никому не нужно, чтобы автомобили подолгу простаивали на зарядных станциях. А Porsche Taycan на высокомощной электрозаправке способен запасти энергию для преодоления 400 км примерно за 15 минут. При этом он может питаться и от менее мощных источников «скоростной» зарядки. Для этого в конструкции машины применяется встроенный высоковольтный бустер.

Гибридные и электрические автомобили Porsche открывают новую страницу эволюции транспорта. Однако и электрический Porsche остается самим собой – он стопроцентно узнаваем, как всегда быстр и высокотехнологичен. При этом, чтобы сделать электромобиль совершенным, крайне необходимыми и востребованными оказываются знания и опыт, накопленные поколениями инженеров, дизайнеров и технологов на протяжении многих лет.

Текст: Михаил Лобачёв