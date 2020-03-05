Китайцы начали делать в России доступный рамный внедорожник

В прошлом году марка Haval (это премиум-бренд концерна Great Wall) запустила под Тулой большой завод. На этом заводе минувшим летом начали выпускать паркетники F7, а осенью запустили сборку кросс-купе F7x.

К этим моделям также планируют добавить рамный внедорожник H5. В России он долгое время продавался как Great Wall Hover.

Продажи Haval H5 тульской сборки начнутся 20 апреля, об этом со ссылкой на свои источники сообщает Клуб фанатов марки. На заводе уже идет отладочная сборка машин, а в Сети даже появились снимки первых собранных экземпляров.







Напомним, что до 2014 года внедорожниками Great Wall Hover торговала фирма «Ирито». Но затем продажи машин были свёрнута из-зк онфликта российского дистрибьютора и китайского производителя.

C лета 2017 года модель под именем DW Hower собирали на заводе «Ставрполь Авто». Сборочная площадка проработала лишь чуть дольше года… Всего удалось сделать примерно 2 200 внедорожников.

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